Трендовые цвета волос для женщин после 50 лет, которые омолаживают: их советуют все парикмахеры

Женщины после 50 лет уже прибегают к окрашиванию волос, чтобы скрыть седину. Значительную роль в том, чтобы иметь красивый вид играет прическа, но и цвет также очень важен. Парикмахеры рассказали о лучших оттенках в окрашивании, которые подойдут для женщин старшего возраста.

Чтобы красиво выглядеть во взрослом возрасте, женщины после 50 лет прибегают к определенным хитростям, пишет 24 Канал. В деле красоты и молодости поможет правильно подобранная краска для волос, которая сможет омолодить и придать свежести образу. Парикмахеры хорошо знают, какие оттенки подходят старшим женщинам, поэтому рассказали о самых актуальных из них.

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Теплый блонд

Все хорошо знают о том, как светлый тон способен положительно влиять на общий вид женщины и визуально убирать несколько лишних лет. В светлый и чистый блонд в 50 лет не стоит краситься, как альтернативу советуем выбирать медовый, пшеничный и бежевый оттенок.



Цвета волос, которые омолаживают женщин / Фото Pinterest

Карамельный оттенок

Специалисты говорят, что оттенок карамели также является отличным вариантом для старших женщин. Он придает естественный вид тем, у кого русые волосы. Карамельный оттенок прекрасно освежает и омолаживает лицо.



Цвета волос, которые омолаживают женщин / Фото Pinterest

Ореховый оттенок

Лучше всего после 50 лет молодит ореховый оттенок, который больше всего подходит для женщин теплого цветотипа кожи. Он максимально осветляет лицо, а удачная прическа сможет скрыть возрастные изменения в виде морщин на лбу.



Цвета волос, которые омолаживают женщин / Фото Pinterest

Мелирование

Технику мелирования любят женщины любого возраста, впрочем ошибочно считается, что после 50 она уже не совсем подходит. На самом деле правильное мелирование способно убрать даже 10 лет. Замечательной техникой считается балаяж, который придает образу красивый вид и ухоженность.



Цвета волос, которые омолаживают женщин / Фото Pinterest

После 50 лет обращайте внимание также на прически, которые способны омолодить. Среди самых популярных вариантов – это каре, боб и пикси. Также можно сделать челку, которая удачно скроет все морщины.