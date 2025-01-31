Как улучшить фигуру и получить энергию: простые правила, которые легко повторить

Каждая девушка хочет иметь красивую фигуру, но не всегда этого просто достичь. Нужно понимать, что 70% красивого тела зависит от питания, а еще 30% – от регулярного спорта. Чтобы иметь хорошую энергию и подтянутое тело важно не забывать о дисциплине.

Если тренироваться девушки любят, то наладить правильное питание становится настоящим вызовом, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. На самом деле можно вкусно питаться и чувствовать удовольствие от еды.

Обратите внимание 7 правил здорового питания о которых вы должны знать

Экоактивистка Анастасия Цибуляк рассказала о своих лайфхаках вкусного питания, которые не только придадут энергии, но и улучшат фигуру.

Употребляйте противовоспалительные продукты

Куркума, имбирь, красные фрукты, зеленые овощи, листовые и зелень содержат много антиоксидантных соединений, которые уменьшают хронические воспаления в организме. Включайте хотя бы один из этих продуктов в свой ежедневный рацион

Ешьте полезные жиры

Главными "поставщиками" полезных жиров являются авокадо, оливковое масло и орехи – фундук или миндаль. Жиры обеспечивают нас омега-3 и мононенасыщенными жирными кислотами, которые нужны для функционирования сердца, мозга и всех клеток организма. Также ешьте мелкую жирную рыбу дважды в неделю – сардину, сельдь, скумбрию.

Выбирайте продукты с низким гликемическим индексом

Углеводы являются нашими основными источниками энергии, поэтому делайте акцент на продуктах, которые богаты клетчаткой – это киноа, коричневый рис, овес, батат, нут, фасоль и чечевица.

Комбинируйте крахмалистые продукты с белками и овощами, чтобы обеспечить ощущение сытости. Макароны варите al dente, чтобы сохранились в них все полезные компоненты. Мясные и рыбные продукты можно готовить на пару или запекать.



Наполняйте тарелку полезным киноа / Фото Pexels

Употребляйте сезонные продукты

Покупайте на стол овощи и фрукты, которые растут в вашем регионе. Чаще включайте в меню зеленые листовые овощи, корнеплоды, морковь, репу, различные виды капусты, фасоль, кабачок и тыкву.

Придерживайтесь водного баланса

Не забывайте в течение дня пить чистую воду, травянистые настои или отвары. Ежедневно нужно пить 1,5 литра воды для хорошего пищеварения, эффективного выведения токсинов и поддержания эластичности кожи.

Здоровое питание – это не только о важных правилах, но и наслаждение от еды. Стресс от строгой диеты может быть вредным для организма, поэтому надо постепенно вводить правильные продукты в рацион и полюбить их, поскольку именно они станут формировать ваше здоровье и красоту.