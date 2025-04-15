Делайте ежедневно эти 5 дел, чтобы повысить гормоны счастья

Время от времени человек испытывает стресс. Временное его повышение является нормальным, но если уровень кортизола постоянно высокий, то это плохо влияет на иммунитет, сон и настроение. Если придерживаться нескольких дел систематически, то можно снизить уровень стресса и повысить уровень гормонов счастья.

Определенные ежедневные привычки могут увеличить серотонин и эндорфин, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Вам даже не придется прибегать к массажу или медитации. Некоторые из них имеют большую силу.

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Смех и чувство юмора

Смех улучшает настроение, поэтому советуем в плохой день посмотреть комедии и общаться с приятными для вас людьми.

Прогулка на природе

Попробуйте ежедневно выделять время на прогулку. Даже 20 минут в парке будут полезными. В Японии есть практика, которая называется "лесные ванны", благодаря которой пребывание на природе уменьшает уровень кортизола на 15% после первого выхода. Прогулка на природе способствует умственному расслаблению и улучшает ясность мышления.

К слову! Бег полезен для здоровья и помогает снять стресс. Рекомендуется постепенно вводить его в рутину. Как начать бегать в апреле – читайте в нашем материале.

Темный шоколад

Черный шоколад, который содержит 85% влияет на гормоны удовольствия. Всего двух кусочков в день будет достаточно, чтобы поднять настроение и стать энергичнее.



Темный шоколад улучшает настроение / Фото Pexels

Растягивание

Обычная растяжка, правильное дыхание или изменение осанки имеют замечательный антистрессовый эффект. Растяжка расслабляет мышцы и дает заметный результат уже будет после нескольких минут.

Плавание

Это физическое занятие лучше всего справляется со стрессом. Плавание снижает кортизол на 30% и улучшает качество сна.

Любое дело из всех перечисленных имеют мощный эффект на настроение, поэтому даже если выполнить что-то одно из списка, то изменения можно почувствовать мгновенно.