Важную роль в нанесении духов играет выбор точек пульсации, момент нанесения и даже тип кожи, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Идеальное время

Специалисты советуют наносить парфюм на тело сразу после душа, на сухую, но еще немного влажную кожу. Благодаря этому способу удастся глубже раскрыть композицию. Чтобы усилить аромат, его можно распылить на одежду перед выходом.

Увлажнение

Сухая кожа очень быстро поглощает духи и не дает им должным образом раскрыться. Если нанести увлажняющий крем перед духами, то аромат на коже будет держаться дольше. Чтобы не нарушить ароматическую композицию, лучше использовать кремы без запаха. Лучше всего духи наносить на точки пульсации: запястья, шею, уши.



Духи нужно наносить правильно / Фото Pexels

Неожиданное место для аромата

Есть одно неожиданное, но эффектное место для аромата – это пупок. Центральная часть тела быстро нагревается и способствует активному раскрытию аромата. Нанесение парфюма в эту зону продлит его звучание.

К слову, недавно мы рассказали о духах известных женщин. В нашем материале вы прочитаете об ароматах принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Волосы

Обычные духи способны сушить волосы из-за высокого содержания спирта. Впрочем, есть специальные духи для волос, которые созданы специально для локонов.

Кожа или ткань

Аромат лучше раскрывается на коже, впрочем порой стоит отдавать предпочтение одежде. Лучше всего держат аромат натуральные ткани – шерсть или хлопок. Синтетика, полиэстер и нейлон только искажают ароматы.