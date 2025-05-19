Известные знаменитости также имеют свои парфюмерные автографы, которые раскрывают их грани личности, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Именно некоторые звезды поспособствовали тому, чтобы определенные духи стали культовыми и ассоциировались с их именем.

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В подборке рассказываем о легендарных ароматах, которые обожали самые известные звезды мира.

Одри Хепберн – L'Interdit, Givenchy

Аромат создал Юбер де Живанши в знак любви к своей музе Одри Хепберн. Запах имеет пудрово-цветочные ноты и идеально подойдет для тех, кто начинает знакомиться с парфюмами Givenchy.



Любимые духи известных женщин / Фото Pinterest

Мэрилин Монро – Chanel N°5

Этот аромат является легендарным и до сих пор востребован многими женщинами. Мэрилин Монро рассказывала, что не расставалась с этим ароматом даже во сне и любила пахнуть невероятным парфюмом в собственной постели.



Любимые духи известных женщин / Фото Pinterest

Леди Диана – Diorissimo, Dior

Принцесса Диана любила выразительные цветочные композиции. К ее любимым ароматам принадлежали Diorissimo от Dior, 24 Faubourg от Hermès, So Pretty от Cartier и культовый Bluebell британского бренда Penhaligon's.

Любимые духи известных женщин / Фото Pinterest

Кейт Миддлтон – White Gardenia Petals, Illuminum

Этот парфюм Кейт Миддлтон наносила в день своей свадьбы. Нежную композицию с нотой гардении герцогиня Кембриджская время от времени меняет на Orange Blossom от Jo Malone с аккордами апельсинового цвета и цитруса.



Любимые духи известных женщин / Фото Pinterest

Меган Маркл – Wood Sage & Sea Salt, Jo Malone London

Герцогиня Сассекская обожает духи от британского бренда Jo Malone. В ее парфюмерном гардеробе также есть Wild Bluebell и любимый древесно-солочный Wood Sage & Sea Salt.



Любимые духи известных женщин / Фото Pinterest

К слову, есть 5 цветочных ароматов, которые любят все женщины. Каждый парфюм характеризуется своей уникальной композицией нот, создавая приятный ароматный шлейф, подходящий для разных случаев и сезонов.