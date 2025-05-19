Відомі знаменитості також мають свої парфумерні автографи, які розкривають їхні грані особистості, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Саме деякі зірки посприяли тому, щоб певні парфуми стали культовими й асоціювалися з їхнім іменем.

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У добірці розповідаємо про легендарні аромати, які обожнювали найвідоміші зірки світу.

Одрі Гепберн – L’Interdit, Givenchy

Аромат створив Юбер де Живанши на знак любові до своєї музи Одрі Гепберн. Запах має пудрово-квіткові ноти й ідеально підійде для тих, хто починає знайомитися з парфумами Givenchy.



Улюблені парфуми відомих жінок / Фото Pinterest

Мерилін Монро – Chanel N°5

Цей аромат є легендарним й досі затребуваний багатьма жінками. Мерилін Монро розповідала, що не розлучалася з цим ароматом навіть у сні й любила пахнути неймовірним парфумом у власному ліжку.



Улюблені парфуми відомих жінок / Фото Pinterest

Леді Діана – Diorissimo, Dior

Принцеса Діана любила виразні квіткові композиції. До її улюблених ароматів належали Diorissimo від Dior, 24 Faubourg від Hermès, So Pretty від Cartier та культовий Bluebell британського бренду Penhaligon’s.

Улюблені парфуми відомих жінок / Фото Pinterest

Кейт Міддлтон – White Gardenia Petals, Illuminum

Цей парфум Кейт Міддлтон наносила в день свого весілля. Ніжну композицію з нотою гарденії герцогиня Кембриджська час від часу змінює на Orange Blossom від Jo Malone з акордами апельсинового цвіту та цитрусу.



Улюблені парфуми відомих жінок / Фото Pinterest

Меган Маркл – Wood Sage & Sea Salt, Jo Malone London

Герцогиня Сассекська обожнює парфуми від британського бренду Jo Malone. У її парфумерному гардеробі також є Wild Bluebell і улюблений деревно-солоний Wood Sage & Sea Salt.



Улюблені парфуми відомих жінок / Фото Pinterest

До слова, є 5 квіткових ароматів, які люблять всі жінки. Кожен парфум характеризується своєю унікальною композицією нот, створюючи приємний ароматний шлейф, що підходить для різних випадків і сезонів.