Виной этому часто может быть неправильное нанесение именно кондиционера. Какую распространенную ошибку с ним не стоит делать и как сохранить объем волос, рассказываем далее.

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Как кондиционер уничтожает объем

Кондиционер необходим в уходе за волосами. Он закрывает раскрытые после очищения кутикулы, сохраняет влагу и защищает пряди от ломкости. Однако он также может уничтожить прикорневой объем.

Все дело в неправильном нанесении. Использовать это средство стоит только на кончиках и на середине волос. Если добавлять его еще и на макушку, о прикорневом объеме можно забыть.

На самых корнях, вместо увлажнения, кондиционер будет перегружать волосы, что и не даст образоваться объему. Зато, если наносить его только на длину, пряди будут защищёнными, сияющими и не будут терять свой естественный объем.