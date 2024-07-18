Как избавиться от стойкой туши, сохраняя при этом здоровье кожи и глаз, рассказываем далее.

К теме Когда под рукой нет специального средства: 6 альтернативных способов снять макияж: 6 альтернативных способов

Как правильно смывать тушь

Прежде всего следует использовать специальное средство для снятия макияжа глаз. Они содержат ингредиенты, мягко действующие на этот чувствительный участок кожи.

Двухфазные средства для снятия макияжа – это еще один отличный выбор. Они состоят из очищающего масла для удаления туши и воды для очищения кожи после этого процесса.

В то же время избегать стоит агрессивных продуктов. Отказаться лучше от средств на основе спирта или с ароматизаторами, чтобы избежать пересыхания кожи вокруг глаз.

Кроме того, чтобы очищение было максимально мягким, для удаления туши необходимо использовать хлопковые и качественные ватные диски, чтобы избежать раздражения и обеспечить бережное очищение.

Также нужно давать средству для снятия макияжа время растворить тушь, прежде чем аккуратно удалять ее. Снимать макияж следует по направлению роста ресниц и избегая попадания продукта в глаза.

После удаления макияжа же рекомендуется использовать нежную очищающую пенку, чтобы убрать остатки косметики с ресниц и кожи вокруг глаз, и увлажнять кожу после очищения специальным кремом для зоны глаз, чтобы восстановить защитный барьер и предотвратить сухость.