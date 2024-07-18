Як позбутися стійкої туші, зберігаючи при цьому здоров'я шкіри та очей, розповідаємо далі.

До теми Коли під рукою немає спеціального засобу: 6 альтернативних способів зняти макіяж

Як правильно змивати туш

Перш за все слід використовувати спеціальний засіб для зняття макіяжу очей. Вони містять інгредієнти, що м'яко діють на цю чутливу ділянку шкіри.

Двофазні засоби для зняття макіяжу – це ще один чудовий вибір. Вони складаються з очищувальної олії для видалення туші та води для очищення шкіри після цього процесу.

Водночас уникати варто агресивних продуктів. Відмовитися краще від засобів на основі спирту або з ароматизаторами, щоб уникнути пересихання шкіри навколо очей.

Крім того, аби очищення було максимально лагідним, для видалення туші необхідно використовувати бавовняні та якісні ватяні диски, щоб уникнути подразнення і забезпечити дбайливе очищення.

Також потрібно давати засобу для зняття макіяжу час розчинити туш, перш ніж акуратно видаляти її. Знімати макіяж слід за напрямком росту вій і уникаючи потрапляння продукту в очі.

Після видалення макіяжу ж рекомендується використовувати ніжну очищувальну пінку, щоб прибрати залишки косметики з вій і шкіри навколо очей, та зволожувати шкіру після очищення спеціальним кремом для зони очей, щоб відновити захисний бар'єр і запобігти сухості.