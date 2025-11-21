Кожа лица станет шелковой: как правильно ухаживать за ней зимой
- Зимой важно наносить на лицо густой крем и носить шапку, шарф и перчатки для защиты от холода и ветра.
- Избегание горячей воды, использование увлажнителя воздуха и питье достаточного количества воды помогут поддерживать кожу в хорошем состоянии.
Холод, ветер и сухой воздух от обогревателей способны вывести влагу из кожи. Если за ней должным образом не ухаживать, то она начнет стягиваться и шелушиться. Впрочем, есть простые советы, которые помогут защитить лицо.
Уход за лицом зимой – обязательный процесс, без которого нам не обойтись, пишет 24 Канал со ссылкой на Shots Magazine. Всего несколько простых правил помогут поддерживать кожу в идеальном состоянии.
Как ухаживать за кожей зимой?
Перед выходом на мороз наносите на кожу густой крем. Он создаст невидимый барьер, который защитит лицо от холода и ветра. Питательный крем снижает риск раздражений от холода, поэтому является достаточно важным именно зимой.
В морозную погоду надевайте шапку, шарф и перчатки, которые помогут уберечь открытые участки кожи.
В доме также не следует забывать о контроле влажности воздуха. Увлажнитель воздуха поможет уменьшить негативное влияние отопления. Также постарайтесь проветривать помещение, но не слишком долго.
Зимой уделяйте время лицу / Фото Freepik
Специалисты не советуют мыть лицо горячей водой, потому что она способна высушить кожу. Лучше выбирать теплую воду и мягкие и увлажняющие средства для лица. После умывания лицо осторожно протрите бумажным полотенцем, но не трите полотенцем.
Уязвимым участком в морозные дни являются губы, поэтому время от времени используйте питательный бальзам с вазелином. Кроме того, не забывайте о внутреннем увлажнении. Пейте достаточное количество воды ежедневно, поскольку обезвоженная кожа особенно сильно страдает зимой.
После невыспавшихся ночей, лицо может выглядеть уставшим, но улучшить его вид очень просто, пишет In Journal. Чтобы убрать отеки под глазами, рекомендуется сделать лимфодренажный массаж или использовать маску с морскими водорослями, огурцом, ромашкой или зеленым чаем.
Какие еще есть важные лайфхаки?
Увлажняйте губы бальзамом перед макияжем для создания гладкой поверхности, чтобы сделать их объемными.
Техника макияжа Halo Eye помогает сделать взгляд более выразительным, создавая иллюзию глубины и открытого взгляда с помощью светлого оттенка в центре и темных тонов на краях глаз.
Частые вопросы
Какие основные рекомендации по уходу за кожей зимой?
Перед выходом на мороз рекомендуется наносить на кожу густой крем, который создаст невидимый барьер от холода и ветра. Важно надевать шапку, шарф и перчатки для защиты открытых участков кожи.
Как можно поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещении зимой?
Следует контролировать влажность воздуха с помощью увлажнителя, что поможет уменьшить негативное влияние отопления. Также стоит проветривать помещение, но не слишком долго.
Почему важно избегать мытья лица горячей водой зимой?
Горячая вода способна высушить кожу, поэтому лучше использовать теплую воду и мягкие и увлажняющие средства для лица. После умывания следует осторожно промокнуть лицо бумажным полотенцем.