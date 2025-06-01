Стиль для меня был броней, – стилист рассказала о том, как на самом деле нужно выбирать одежду

С помощью стиля многие люди самовыражаются. Однако далеко не все понимают, как использовать этот инструмент. В частности, как именно можно создать по-настоящему стильный образ.

В рамках рубрики "Разговор о профессии" мы пообщались с известным украинским стилистом Еленой Шевченко. Она рассказала 24 Каналу о стиле, самовыражении и о том, как можно сформировать гардероб таким образом, чтобы всегда было, что одеть.

Читайте также 3 привычки, которые улучшат вашу жизнь уже сегодня

Стиль – основной способ самовыражения

Чем является для вас работа со стилем?

Стиль для меня был броней когда-то, сейчас для меня стиль – это "конь", на котором я еду. По-другому не скажешь, потому что это такая штука, которая уже не столько защищает, сколько позволяет. Это одна из частей моего фундамента. То есть я себя не представляю без своего стиля.

У каждого человека есть психологические опоры. Это моя психологическая опора, где я могу выражать все, что думаю.

Можно сказать, что для вас стиль это своеобразный язык?

Да. Как бы там ни было, мы подсознательно оцениваем человека по тому, как он выглядит. Первые 8 секунд мы составляем полный психологический мысленный портрет о человеке чисто по его внешнему виду.

Как сформировать свой уникальный стиль

Какую вы бы дали первую рекомендацию тем, кто хочет сформировать свой стиль? Условно, приходит к вам человек, который вроде бы готов пробовать что-то новое, но ему страшно меняться. В частности, он переживает, как это воспримут его родные, коллеги и т.д.

Я бы показала человеку сначала преимущества его внешности. Далее, уже зная, какой у вас архетип, очень легко подобрать стиль и просто его сбалансировать. Например, у меня детский архетип, но я не очень люблю свою детскость, поэтому часто балансирую все это довольно взрослыми, довольно такими сексуальными вещами.

По вашему мнению, какой первый шаг нужно сделать такому человеку для изменения стиля?

Сначала достаются все вещи из шкафа. Во-первых, изымается то, что не носится, то, что маленькое, то, что не подходит. И дальше с того, что осталось, надо составить образы. Вот буквально сложить, перемерить, сфотографировать. И сразу станет понятно, чего не хватает. Пока у человека не будет носибельной базы, ситуация не изменится.

База – это не белая рубашка и черная юбка, база – это определенный набор вещей, который закрывает в течение недели все локации, где бывает человек. Вот это база. Пока ее не будет, невозможно строить персональный стиль.

Заметьте! Елена рекомендует обратить внимание на портретную зону, то есть расставлять акценты именно возле лица. К примеру, для этого подойдут массивные серьги или украшения на шею.

Если бы вы строили условную формулу правильного гардероба, с какой вещи рекомендовали бы начать? Особенно, если небольшой бюджет?

Начинать строить гардероб нужно с верхней одежды. Это самая ценная история в гардеробе. И если не будет хорошей верхней одежды, не будет в принципе гардероба. Это должна быть качественная вещь, которая подобрана под вашу колористику, фигуру, ритм жизни. Второе, что мы покупаем, – это обувь. Обувь, которая соответствует длине вашей верхней одежды. После этого мы покупаем низы, то есть все, что комбинируется с вашей обувью. И только потом верхи и аксессуары. Это классическая формула построения капсулы, когда ее строишь с нуля. Самая экономная и самая эффективная.

Важно! Елена рекомендует обращать внимание на состав одежды. Всегда изучайте этикетку и щупайте ткань, чтобы убедиться, что она действительно качественная.

По вашему мнению, какую стилистическую ошибку люди допускают чаще всего?

Непонимание своей фигуры. Это 99% от всех ошибок, которые я вижу на улице. Потому что красивый образ можно собрать и в секонд-хенде. Главное – просто понимать, какая ваша фигура. А для этого нужно банально встать перед зеркалом и посмотреть, где у вас самая широкая и где у вас самая узкая часть тела.

Если открыть тикток или другие соцсети, почему-то складывается впечатление, что очень многие стилисты совершенно не перекладывают свои луки на реальную жизнь. То есть ты буквально повторяешь этот образ, а он выглядит уже не стильно, а даже смешно. Почему так?

Я уточню. В реальной жизни стилиста этот образ существует. Потому что я, когда гуляю по улице, мне так комфортно. Но мой образ – это может быть кожаная макси-юбка, там какой-то топ с декольте, косуха с бахромой и шляпа. Мне комфортно, мне прикольно. Но это моя жизнь, мои локации, мой род деятельности. И поэтому в жизни персонального стилиста эти образы абсолютно норма. Но вот, например, в жизни мамы – это не норма, в жизни офисного рабочего – не норма.

Я говорю, что нужно создавать гардероб для себя и о себе.

Лайфхак! Если вы все-таки хотите добавить к образу яркий акцент, Елена рекомендует перенять какой-то один прием стилиста. Таким образом вы будете выглядеть стильно и гармонично.

Как сформировать насмотренность? Чтобы вот с первого взгляда понимать, что эта вещь действительно подходит?

Есть такая штука как карта стиля, это полное описание вашей внешности. Когда стилист разбирает внешность по полочкам: от волос до последнего элемента гардероба. Однако замечу, что это нужно делать, если есть возможность заказать эту карту, потому что это не самый бюджетный вариант. Можно просто минимально изучить свою фигуру и колористику. Также стоит поискать блогеров с похожими параметрами и смотреть, что на них садится. Есть очень много хороших вдохновляющих фильмов, которые буквально учат, как создавать интересные образы.

Обратите внимание! Елена советует пробовать повторять образы звезд, у которых похожие фигуры. И таким образом можно постепенно найти "свое".

Книга для тех, кто хочет сформировать свой стиль

Хотелось бы еще напоследок коротко поговорить о вашей книге "Шафология". Расскажите, от кого и для кого эта книга?

Это книга не для профессиональных стилистов и не для модных инфлюенсеров. Это книга для женщин, которые хотят наконец-то навести порядок в собственном гардеробе. Причем не с точки зрения пространства, а с точки зрения понимания собственного стиля. Это книга для моих подруг. Я ее так и начала писать, потому что у меня есть две близкие коллеги, которые постоянно у меня что-то спрашивают. И я, видя, что происходит с их шкафами, делала себе заметки, как вообще должна проходить работа с собственным гардеробом.

Как бы вы могли кратко передать суть этой книги?

Вот допустим, я вообще ничего не знаю о стиле, но у меня есть полный шкаф вещей. Я не знаю ничего ни о своей фигуре, ни о своей колористике, ни о ваших трендах. Что мне делать? Именно об этом эта книга. Что банально делать с теми вещами, что у вас уже есть? Как использовать их, чтобы создать функциональный гардероб? Моя книга обещает заставить ваш гардероб наконец-то работать с вами, а не так, что вы вылетаете из квартиры и за 5 минут до выхода понимаете, что вам нечего надеть.