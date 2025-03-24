Какой гель для душа выбрать для тела: интересные советы экспертов

Порой большое многообразие косметических средств лишь усложняет выбор. Если уходовую косметику для волос мы подбираем по потребностям и типу волос, то с гелями для душа, на первый взгляд, ситуация гораздо легче. Но если вы тщательно заботитесь о своей коже, то все же советуем обратить внимание на несколько советов.

На полках может казаться, что гели для душа все одинаковые, а отличает их только аромат, упаковка и название бренда, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Однако, это не так, потому что разница каждого из них в консистенции и еще нескольких параметрах, поэтому рассмотрим самые популярные из них.

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Крем-гель для душа

Этот гель для душа подходит тем, у кого сухая кожа. Средства содержат в составе глицерин и питательные компоненты, которые хорошо увлажняют проблемную кожу.

Парфюмированный гель для душа

Такое косметическое средство подойдет всем, кто любит парфюмерию. Они имеют замечательный аромат, что может имитировать запахи известных ароматов. После мытья таким гелем для душа, приятно будет пахнуть не только ваша кожа, но и вся ванная комната.

Гель с отшелушивающим эффектом

Такой гель нужно покупать всем, кто имеет огрубевшую кожу. Гель имеет отшелушивающие частицы, которые помогают мягко и тщательно очистить кожу без скрабирования.



Советы по выбору геля для тела / Фото Pexels

Гель с антибактериальным эффектом

Повышенная активность сальных желез приводит к различным высыпаниям на коже, поэтому такие гели для душа нужны, чтобы устранить эти последствия.

Как выбрать для себя гель для душа

Обращайте внимание не на красивую упаковку, а на тип кожи, для которого он предназначен.

Относительно аромата, то он должен соответствовать вашему вкусу. Для бодрости можно выбирать гель с цитрусовыми, для релаксации – с цветочным запахом, а поклонники фруктовых ароматов могут выбирать гель с кокосовым, манговым или ванильным запахом.

Кстати. В нашем материале мы рассказали о духи с ароматом кокоса, которые создают ощущение тропической свежести и релакса. Эти ароматы идеально подходят для теплого времени года.

Гель для душа выбирайте детский, поскольку такое средство не содержит опасных для здоровья детей веществ. Для проблемной и сухой кожи надо выбирать натуральную косметику, которая не имеет сильного запаха.

Косметическое средство с отшелушивающим эффектом должен иметь частицы в своем составе натурального происхождения – абрикосовые косточки, кофе или сахар, поэтому внимательно читайте состав перед покупкой.