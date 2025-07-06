Взять себя в руки за 90 секунд реально: используйте эту технику

Справиться со стрессом, раздражением и шоком легко. Для этого необходимо использовать технику, которую рекомендует нейробиолог Джилл Болте Тейлор.

На самом деле, дабы овладеть собой, вам нужно всего 90 секунд. Этого времени полностью хватит, чтобы преодолеть стресс, который "блокирует" ваше тело и разум, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как работает техника "90 секунд"

Этот метод не является медитацией или техникой дыхания. Так работает человеческая физиология.

Дело в том, что, когда мы испытываем такие сильные эмоции как стресс, страх или злость, происходит целый ряд гормональных реакций. Однако основной "импульс" длится всего 90 секунд.



Как овладеть собой перед важным событием / Фото Pexels

То есть, 1,5 минуты – это состояние максимальной тревоги. Самое важное в это время ничего не делать и дать раздражителю "проникнуть" в тело:

сделайте паузу, особенно, если чувствуете, что сейчас сорветесь;

просто сядьте или лягте на эти 90 секунд;

наблюдайте за собой и не пробуйте "преодолевать" эту эмоцию.

Обратите внимание! Не пытайтесь в этот момент включать позитивное мышление. Такое действие только усилит стресс.



Как быстро преодолеть стресс / Фото Pexels

После того как пройдет этот тревожный "приступ" вы сможете быстро взять себя в руки. Ваше мышление как будто мгновенно прояснится.

Это не волшебная практика, которая спасет вас во всех случаях. Однако она гарантированно поможет быстро успокоиться в таких ситуациях: