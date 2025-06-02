Во Львове состоялся Lviv Fashion Week: чем поразило в этом году модное событие

В минувшие выходные во Львове состоялась Lviv Fashion Week 2025. В рамках недели моды было собрано 365 тысяч гривен в поддержку 47-й отдельной механизированной бригады. Украинские бренды представили новые красивые коллекции и поражали гостей интересными событиями.

Событие объединило ведущие украинские бренды, экспертов индустрии, художников и всех, кто видит в моде не только эстетику, но и мощный инструмент социальных и культурных изменений, пишет 24 Канал.

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Как прошел Lviv Fashion Week

В рамках Lviv Fashion Week было собрано более 365 тысяч гривен в поддержку 47-й отдельной механизированной бригады, где служит многолетний фотограф недели моды Игорь Федорив. Формат "приглашение за донат" позволил гостям посетить показы или лекции образовательной программы, одновременно сделав вклад в пользу украинских защитников.

В сотрудничестве с Львовской национальной академией искусств в пространстве Barvy Event Hall состоялась выставка современного объемно-пространственного искусства "О сущности".

Новые коллекции представили украинские бренды Juliya KROS, Roksolana BOGUTSKA, VOZIANOV, Khrystyna RACHYTSKA, NOVANA STUDIO, VBRANA by Svitlana Mykytyuk, STARCHAK, Ksenia SERBIN, дизайнеры "Вільна я", итальянский бренд BALOSSA.

Показ коллекции Roksolana BOGUTSKA

Juliya KROS и VOZIANOV представили линии адаптивной одежды, пригласив на подиум ветеранов российско-украинской войны и представителей инклюзивных организаций.

Показ коллекции Juliya KROS

Показ коллекции VOZIANOV

Бренд STARCHAK реализовал перформативный проект "Следы времени", в котором приняли участие те, кто работает с формой, людьми и средой – художники, музыканты, артисты, прошедшие по подиуму-полотни.

Показ коллекции STARCHAK

А еще была реализована образовательная программа в партнерстве с West Ukrainian Fashion Industry Cluster и Fashion Park Lviv. В рамках панельных дискуссий и встреч своим опытом поделились международные и украинские эксперты – среди них Вариди Пабст Шробсдорфф (Fashion Africa 254), Ана Варава (экс-L'Officiel Ukraine), Томас Эрхардт (Project Hype), специалисты по визуальным коммуникациям Елена Дякив и Юлия Борщевская, дизайнер Оксана Караванская, Кристина Олиярник (OLIZ), культурознавиця Марьяна Гирняк.

Особое внимание было уделено теме моды как культурного феномена и инструмента мягкой силы Украины. АРТ. В сотрудничестве с Львовской национальной академией искусств в пространстве Barvy Event Hall состоялась выставка современного объемно-пространственного искусства "О сущности". В экспозицию вошли работы преподавателей, выпускников и студентов ЛНАИ, которые исследовали человека через материал, объем и форму.

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"О сущности" – это художественная интервенция в публичное пространство, где скульптурная форма выступила метафорой внутренних переживаний, опыта и памяти человека.

Особым моментом недели стала презентация выставочного проекта "GERDA11" от бренда STARCHAK в сотрудничестве с художником #neivanmade и военной Марией "Гердой" Чех, которая прошла оборону Мариуполя, Азовсталь, ранения, контузию и плен. Проект транслировал историю достоинства, выдержки и восстановления, где одежда превратилась в свидетельство.