Подія об’єднала провідні українські бренди, експертів індустрії, художників і всіх, хто бачить у моді не лише естетику, а й потужний інструмент соціальних і культурних змін, пише 24 Канал.

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Як пройшов Lviv Fashion Week

У рамках Lviv Fashion Week було зібрано понад 365 тисяч гривень підтримку 47-ї окремої механізованої бригади, де служить багаторічний фотограф тижня моди Ігор Федорів. Формат "запрошення за донат" дав змогу гостям відвідати покази чи лекції освітньої програми, водночас зробивши внесок на користь українських захисників.

У співпраці з Львівською національною академією мистецтв у просторі Barvy Event Hall відбулась виставка сучасного об’ємно-просторового мистецтва "Про сутність".

Нові колекції представили українські бренди Juliya KROS, Roksolana BOGUTSKA, VOZIANOV, Khrystyna RACHYTSKA, NOVANA STUDIO, VBRANA by Svitlana Mykytyuk, STARCHAK, Ksenia SERBIN, дизайнери "Вільна я", італійський бренд BALOSSA.

Показ колекції Roksolana BOGUTSKA

Juliya KROS та VOZIANOV презентували лінії адаптивного одягу, запросивши на подіум ветеранів російсько-української війни та представників інклюзивних організацій.

Показ колекції Juliya KROS

Показ колекції VOZIANOV

Бренд STARCHAK реалізував перформативний проєкт "Сліди часу", у якому взяли участь ті, хто працює з формою, людьми та середовищем – художники, музиканти, артисти, що пройшли по подіуму-полотні.

Показ колекції STARCHAK

А ще була реалізована освітня програма у партнерстві з West Ukrainian Fashion Industry Cluster та Fashion Park Lviv. У межах панельних дискусій і зустрічей своїм досвідом поділились міжнародні й українські експерти – серед них Варіді Пабст Шробсдорфф (Fashion Africa 254), Ана Варава (екс-L’Officiel Ukraine), Томас Ерхардт (Project Hype), фахівці з візуальних комунікацій Олена Дяків та Юлія Борщевська, дизайнерка Оксана Караванська, Христина Оліярник (OLIZ), культурознавиця Мар’яна Гірняк.

Особливу увагу було приділено темі моди як культурного феномену та інструменту м’якої сили України. АРТ. У співпраці з Львівською національною академією мистецтв у просторі Barvy Event Hall відбулась виставка сучасного об’ємно-просторового мистецтва "Про сутність". До експозиції увійшли роботи викладачів, випускників і студентів ЛНАМ, які досліджували людину через матеріал, об’єм і форму.

До слова! Замість курток влітку можна носити жакети. Які блейзери обирати цього сезону – читайте в нашому матеріалі. Вони красиві, стильні та досить модні.

"Про сутність" – це художня інтервенція в публічний простір, де скульптурна форма виступила метафорою внутрішніх переживань, досвіду й пам’яті людини.

Особливим моментом тижня стала презентація виставкового проєкту "GERDA11" від бренду STARCHAK у співпраці з художником #neivanmade та військовою Марією "Гердою" Чех, яка пройшла оборону Маріуполя, Азовсталь, поранення, контузію і полон. Проєкт транслював історію гідності, витримки та відновлення, де одяг перетворився на свідчення.