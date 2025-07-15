Как восстановить ресурс в отпуске: полезные идеи от американцев и британцев

Лето – идеальное время для отпусков. Американские и британские психологи отмечают, что качественный отдых очень важен для восстановления психологических и физических ресурсов. Чтобы улучшить свой ресурс в отпуске, стоит воспользоваться несколькими советами.

Ученые провели один эксперимент, благодаря которому определили, что состояние здоровья, удовлетворенность, настроение и уровень энергии у человека улучшаются на восьмой день отпуска, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Впрочем, исследование имеет одну интересную деталь. Независимо от того, сколько времени длился отпуск – 8 дней или 28, настроение возвращалось к прежнему уровню в течение первой недели на работе. А это значит, что несколько коротких каникул являются более полезными, чем один длинный отпуск.

Как восстановиться в отпуске?

Отключите рабочие чаты

На время отпуска устройте себе полный цифровой детокс и ограничьте чтение рабочих чатов. Это правило является залогом восстановления.

Чередуйте спокойствие и активность

Не стоит весь отпуск проводить максимально расслабленно или максимально активно. Найдите баланс и чередуйте прогулки, тренировки в первой половине дня с медитацией, чтением и йогой во второй половине дня.

Погрузитесь в новое окружение

Смена обстановки даже на несколько дней улучшает настроение и дает мозгу новые стимулы. Это может быть банальная смена города или короткое путешествие в другую страну.

Качественное одиночество и социальные связи

Одиночество в спокойной обстановке или на природе помогает перегрузить психику. Впрочем, общение с близкими также важно, поскольку укрепляет ресурсы.

Физическое восстановление

В период отпуска наладьте режим сна, пропишите правильное питание и начните с умеренной физической активности. Эти базовые вещи способны кардинально восстановить ресурс. Психологи рекомендуют ложиться спать без будильника, чтобы организм самостоятельно определил для себя необходимое количество часов для сна.