Розовая глина для лица и волос: эффект поразит уже с первых минут

Домашнее средство за кожей лица и волосами является достаточно важным, если вы заботитесь о здоровье и красоте. Розовая глина славится полезными свойствами, поскольку способна улучшить состояние лица и локонов.

Глина прекрасно очищает кожу, уменьшает покраснение и придает лицу сияющий вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Часто розовую глину используют обладательницы чувствительной кожи, чтобы успокоить раздражение.

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Также это косметическое средство спасает ломкие и поврежденные волосы. Розовая глина хорошо укрепляет пряди, удаляет перхоть, и придает волосам блеск. Использовать ее можно несколькими способами, поэтому расскажем о самых популярных из них.

Маска для лица

К одной столовой ложке глины нужно добавить воду и эфирное масло. Все нужно перемешать до консистенции маски. Она не должна быть слишком жидкой. Тогда маску надо нанести кисточкой на лицо, дождаться высыхания и смыть водой.

Очищающее средство

Чтобы удалить с кожи лица жир и загрязнения, нужно насыпать немного глины на руку, добавить несколько капель воды и лимонного сока. Этой смесью нужно очистить кожу и вымыть тщательно лицо.



Розовая глина улучшает состояние кожи / Фото Pexels

Скраб для лица

Добавьте к розовой глине мякоть помидоров. Чтобы сделать консистенцию скраба, нужно добавить в емкость огуречную воду. Средство нанесите на лицо и аккуратно потрите.

Маска для волос

Обладательницам жирной кожи головы стоит смешать розовую глину с водой до консистенции пасты. А вот для сухих и поврежденных волос нужно розовую глину развести с оливковым и кокосовым маслом для дополнительного увлажнения. Маску нужно нанести на волосы примерно на 20 минут, а потом тщательно смыть водой.

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