Глина чудово очищує шкіру, зменшує почервоніння та надає обличчю сяючого вигляду, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Часто рожеву глину використовують власниці чутливої шкіри, щоб заспокоїти подразнення.

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Також цей косметичний засіб рятує ламке та пошкоджене волосся. Рожева глина добре зміцнює пасма, видаляє лупу, та надає волоссю блиску. Використовувати її можна кількома способами, тож розповімо про найпопулярніші з них.

Маска для обличчя

До однієї столової ложки глини потрібно додати воду та ефірну олію. Все потрібно перемішати до консистенції маски. Вона не повинна бути занадто рідкою. Тоді маску треба нанести пензликом на обличчя, дочекатися висихання й змити водою.

Очищувальний засіб

Щоб видалити зі шкіри обличчя жир та забруднення, потрібно насипати трішки глини на руку, додати кілька крапель води та лимонного соку. Цією сумішшю потрібно очистити шкіру й вимити ретельно обличчя.



Рожева глина покращує стан шкіри / Фото Pexels

Скраб для обличчя

Додайте до рожевої глини м’якоть помідорів. Щоб зробити консистенцію скрабу, потрібно додати в ємність огіркову воду. Засіб нанесіть на обличчя й акуратно потріть.

Маска для волосся

Власницям жирної шкіри голови варто змішати рожеву глину з водою до консистенції пасти. А от для сухого та пошкодженого волосся потрібно рожеву глину розвести з оливковою та кокосовою олією для додаткового зволоження. Маску потрібно нанести на волосся приблизно на 20 хвилин, а тоді ретельно змити водою.

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