Нарощені вії чудово видовжують їх, надають об’єму й роблять погляд виразнішим, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Room Lash.

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У професійного майстра нарощені вії добре носяться місяць, а далі потрошки відпадають, однак деякі будуть ще триматися до кількох тижнів. В окремих випадках вії повністю обсипаються до місяця часу. Спробуймо розібратися, чому так відбувається.

Чому нарощені вії випадають

До основної причини випадіння волосся належить фізіологічне оновлення. Кожна вія живе 4 – 6 тижнів, а потім відривається природним чином, а на її місці починає рости нова. Разом з природною війкою випадає й нарощена. Загалом норма випадання вій – 5 штук в день, однак якщо випадає набагато більше, тоді варто звернути увагу на певні речі.

Поганий догляд за нарощеними віями

Використання косметичних засобів для демакіяжу на масляній основі, жирні креми навколо очей та інші засоби, вступають у взаємодію з клеєм та сприяють його розчиненню.

Механічний вплив на область очей

Тертя вій травмує волосяні цибулини, провокуючи їх випадання, тому бажано слідкувати за тим, аби не терти сильно вії.



Причини випадання вій / Фото Pexels

Різкі перепади температури

Якщо в перший тиждень після нарощування вій відвідуються лазні, сауни, приймається гаряча ванна чи душ, то сповільнюється полімеризація клею й погіршується зчеплення штучних війчастих волосків з натуральними.

Надмірна жирність шкіри

Для фіксації синтетичного матеріалу при нарощуванні вій використовується жиророзчинний клей, який під впливом шкірного секрету втрачає свої можливості, через що волоски починають відпадати.

До слова! У нашому матеріалі ми чітко розписали, як часто можна нарощувати вії, щоб не зашкодити власним.

Намокання вій

Майстри радять після нарощування не мочити вії. Якщо вони одразу намокнуть у ванній чи душі, то це зменшить в’язкість клею й погіршить скріплення натуральних війок зі штучними.

Ослаблення власний вій

Нарощені війки ослабляють природні, тож це може призвести до рясного випадіння.

Окрім того, ознакою випадання може бути погана підготовка до нарощування вій, коли перед процедурою їх не знежирюють. До причин входить зміна гормонального фону, захворювання очей чи використання неякісного клею.