Наращенные ресницы прекрасно удлиняют их, придают объем и делают взгляд более выразительным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Room Lash.

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У профессионального мастера наращенные ресницы хорошо носятся месяц, а дальше понемногу отпадают, однако некоторые будут еще держаться до нескольких недель. В отдельных случаях ресницы полностью осыпаются до месяца времени. Попробуем разобраться, почему так происходит.

Почему наращенные ресницы выпадают

К основной причине выпадения волос принадлежит физиологическое обновление. Каждая ресничка живет 4 – 6 недель, а потом отрывается естественным образом, а на ее месте начинает расти новая. Вместе с естественной ресничкой выпадает и наращенная. В общем норма выпадения ресниц – 5 штук в день, однако если выпадает гораздо больше, тогда стоит обратить внимание на определенные вещи.

Плохой уход за нарощенными ресницами

Использование косметических средств для демакияжа на масляной основе, жирные кремы вокруг глаз и другие средства, вступают во взаимодействие с клеем и способствуют его растворению.

Механическое воздействие на область глаз

Трение ресниц травмирует волосяные луковицы, провоцируя их выпадение, поэтому желательно следить за тем, чтобы не тереть сильно ресницы.



Причины выпадения ресниц / Фото Pexels

Резкие перепады температуры

Если в первую неделю после наращивания ресниц посещаются бани, сауны, принимается горячая ванна или душ, то замедляется полимеризация клея и ухудшается сцепление искусственных ресничных волосков с натуральными.

Чрезмерная жирность кожи

Для фиксации синтетического материала при наращивании ресниц используется жирорастворимый клей, который под воздействием кожного секрета теряет свои возможности, из-за чего волоски начинают отпадать.

К слову! В нашем материале мы четко расписали, как часто можно наращивать ресницы, чтобы не навредить собственным.

Намокание ресниц

Мастера советуют после наращивания не мочить ресницы. Если они сразу намокнут в ванной или душе, то это уменьшит вязкость клея и ухудшит скрепление натуральных ресниц с искусственными.

Ослабление собственных ресниц

Наращенные ресницы ослабляют естественные, поэтому это может привести к обильному выпадению.

Кроме того, признаком выпадения может быть плохая подготовка к наращиванию ресниц, когда перед процедурой их не обезжиривают. К причинам входит изменение гормонального фона, заболевания глаз или использование некачественного клея.