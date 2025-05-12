Наращенные ресницы прекрасно удлиняют их, придают объем и делают взгляд более выразительным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Room Lash.

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У профессионального мастера наращенные ресницы хорошо носятся месяц, а дальше понемногу отпадают, однако некоторые будут еще держаться до нескольких недель. В отдельных случаях ресницы полностью осыпаются до месяца времени. Попробуем разобраться, почему так происходит.

Почему наращенные ресницы выпадают

К основной причине выпадения волос принадлежит физиологическое обновление. Каждая ресничка живет 4 – 6 недель, а потом отрывается естественным образом, а на ее месте начинает расти новая. Вместе с естественной ресничкой выпадает и наращенная. В общем норма выпадения ресниц – 5 штук в день, однако если выпадает гораздо больше, тогда стоит обратить внимание на определенные вещи.

Плохой уход за нарощенными ресницами

Использование косметических средств для демакияжа на масляной основе, жирные кремы вокруг глаз и другие средства, вступают во взаимодействие с клеем и способствуют его растворению.

Механическое воздействие на область глаз

Трение ресниц травмирует волосяные луковицы, провоцируя их выпадение, поэтому желательно следить за тем, чтобы не тереть сильно ресницы.

Причины выпадения ресниц
Причины выпадения ресниц / Фото Pexels

Резкие перепады температуры

Если в первую неделю после наращивания ресниц посещаются бани, сауны, принимается горячая ванна или душ, то замедляется полимеризация клея и ухудшается сцепление искусственных ресничных волосков с натуральными.

Чрезмерная жирность кожи

Для фиксации синтетического материала при наращивании ресниц используется жирорастворимый клей, который под воздействием кожного секрета теряет свои возможности, из-за чего волоски начинают отпадать.

К слову! В нашем материале мы четко расписали, как часто можно наращивать ресницы, чтобы не навредить собственным.

Намокание ресниц

Мастера советуют после наращивания не мочить ресницы. Если они сразу намокнут в ванной или душе, то это уменьшит вязкость клея и ухудшит скрепление натуральных ресниц с искусственными.

Ослабление собственных ресниц

Наращенные ресницы ослабляют естественные, поэтому это может привести к обильному выпадению.

Кроме того, признаком выпадения может быть плохая подготовка к наращиванию ресниц, когда перед процедурой их не обезжиривают. К причинам входит изменение гормонального фона, заболевания глаз или использование некачественного клея.