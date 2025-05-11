Не стоит забывать и про классические духи. На самом деле между всеми этими видами ароматов колоссальная разница, пишет 24 Канал.

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Какая разница между духами и туалетной водой

Основное отличие между всеми видами ароматов – стойкость. Этот показатель зависит от концентрации ароматических масел.



Как быстро выветривается туалетная вода / Фото Unsplash

Сколько держатся различные виды аромата:

Туалетная вода (Eau de Toilette) – самый легкий и наименее стойкий аромат. В составе от 5% до 10% ароматических масел. Из-за такой низкой концентрации, он держится на коже не более 3 – 4 часов.

Заметьте! Основным преимуществом туалетной воды является ее низкая стоимость.

Парфюмированная вода (Eau de Parfum) – более стойкий вариант. Концентрация ароматических масел в таком аромате колеблется в пределах от 10% до 20%. Парфюмированная вода может держаться на коже примерно 5 – 6 часов.

(Eau de Parfum) – более стойкий вариант. Концентрация ароматических масел в таком аромате колеблется в пределах от 10% до 20%. Парфюмированная вода может держаться на коже примерно 5 – 6 часов. Духи (Perfume) – это наиболее концентрированный аромат. Он содержит от 20% до 40% ароматических масел в составе. Именно такая концентрация и обеспечивает их стойкость. Духи будут ощутимы на коже как минимум 6 – 8 часов.



Как долго держатся на коже духи / Фото Unsplash

Обратите внимание! Духи – самый дорогой вариант из всех представленных. Вместе с этим, только они будут ощущаться на коже в течение всего дня.