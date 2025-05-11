Не варто забувати і про класичні парфуми. Насправді між усіма цими видами ароматів колосальна різниця, пише 24 Канал.

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Яка різниця між парфумами та туалетною водою

Основна відмінність між усіма видами ароматів – стійкість. Цей показник залежить від концентрації ароматичних олій.



Як швидко вивітрюється туалетна вода / Фото Unsplash

Скільки тримаються різні види аромату:

Туалетна вода (Eau de Toilette) – найлегший та найменш стійкий аромат. У складі від 5% до 10% ароматичних олій. Через таку низьку концентрацію, він тримається на шкірі не більше 3 – 4 годин.

Зауважте! Основною перевагою туалетної води є її низька вартість.

Парфумована вода (Eau de Parfum) – більш стійкий варіант. Концентрація ароматичних олій у такому ароматі коливається в межах від 10% до 20%. Парфумована вода може триматися на шкірі приблизно 5 – 6 годин.

(Eau de Parfum) – більш стійкий варіант. Концентрація ароматичних олій у такому ароматі коливається в межах від 10% до 20%. Парфумована вода може триматися на шкірі приблизно 5 – 6 годин. Парфуми (Perfume) – це найбільш концентрований аромат. Він містить від 20% до 40% ароматичних олій у складі. Саме така концентрація і забезпечує їх стійкість. Парфуми будуть відчутні на шкірі як мінімум 6 – 8 годин.



Як довго тримаються на шкірі парфуми / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Парфуми – найдорожчий варіант з усіх представлених. Водночас лише вони відчуватимуться на шкірі протягом усього дня.