Трендом 2025 года станет миндалевидная форма. Причем, длина ногтей не имеет значения, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Стоит заметить, что лучше всего миндалевидная форма смотрится на средних и длинных ногтях. Благодаря длине, пальчики с таким маникюром выглядят более изящными.

Чтобы сделать миндалевидную форму, ногти должны отрасти минимум на 1 – 2 миллиметра. Мастера говорят, что лучшая длина для создания такого маникюра – от 5 до 10 миллиметров.

Обратите внимание! В англоязычных источниках такая форма встречается под названием Almond-Form.

Как сделать миндалевидную форму самостоятельно

Чтобы сделать ногти миндалевидной формы, нужно иметь:

маникюрные ножницы или кусачки (если вы хотите уменьшить длину ногтей);

средство для удаления кутикулы;

специальная палочка для отодвигания кутикулы;

масло для ногтей;

баф;

2 пилочки: среднезернистая и мелкозернистая.

Как подпилить ногти, чтобы сделать такую форму:

Мысленно разделите ноготь на 2 и проявите воображаемую линию посередине. Начинайте подпиливать ноготь с обеих сторон. Сначала создайте форму с помощью более грубой пилочки. Затем доведите форму ногтя до идеала мелкозернистой пилочкой. На кутикулу наносим специальное средство. Оставляем на несколько минут.