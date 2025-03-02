Трендом 2025 года станет миндалевидная форма. Причем, длина ногтей не имеет значения, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Стоит заметить, что лучше всего миндалевидная форма смотрится на средних и длинных ногтях. Благодаря длине, пальчики с таким маникюром выглядят более изящными.

Чтобы сделать миндалевидную форму, ногти должны отрасти минимум на 1 – 2 миллиметра. Мастера говорят, что лучшая длина для создания такого маникюра – от 5 до 10 миллиметров.

Обратите внимание! В англоязычных источниках такая форма встречается под названием Almond-Form.

Как сделать миндалевидную форму самостоятельно

Чтобы сделать ногти миндалевидной формы, нужно иметь:

  • маникюрные ножницы или кусачки (если вы хотите уменьшить длину ногтей);
  • средство для удаления кутикулы;
  • специальная палочка для отодвигания кутикулы;
  • масло для ногтей;
  • баф;
  • 2 пилочки: среднезернистая и мелкозернистая.

Как подпилить ногти, чтобы сделать такую форму:

  1. Мысленно разделите ноготь на 2 и проявите воображаемую линию посередине.
  2. Начинайте подпиливать ноготь с обеих сторон. Сначала создайте форму с помощью более грубой пилочки.
  3. Затем доведите форму ногтя до идеала мелкозернистой пилочкой.
  4. На кутикулу наносим специальное средство. Оставляем на несколько минут.
  1. С помощью специальной палочки уберите кутикулы, аккуратно ее сдвигая.
  2. Бафом аккуратно выровняйте поверхность ногтя.
  3. Нанесите на ноготки специальное масло и аккуратно его вотрите.