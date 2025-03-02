Трендом 2025 года станет миндалевидная форма. Причем, длина ногтей не имеет значения, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Читайте также Идеальные прически для длинных волос на 2025 год: подойдут каждой женщине
Стоит заметить, что лучше всего миндалевидная форма смотрится на средних и длинных ногтях. Благодаря длине, пальчики с таким маникюром выглядят более изящными.
Чтобы сделать миндалевидную форму, ногти должны отрасти минимум на 1 – 2 миллиметра. Мастера говорят, что лучшая длина для создания такого маникюра – от 5 до 10 миллиметров.
Обратите внимание! В англоязычных источниках такая форма встречается под названием Almond-Form.
Как сделать миндалевидную форму самостоятельно
Чтобы сделать ногти миндалевидной формы, нужно иметь:
- маникюрные ножницы или кусачки (если вы хотите уменьшить длину ногтей);
- средство для удаления кутикулы;
- специальная палочка для отодвигания кутикулы;
- масло для ногтей;
- баф;
- 2 пилочки: среднезернистая и мелкозернистая.
Как подпилить ногти, чтобы сделать такую форму:
- Мысленно разделите ноготь на 2 и проявите воображаемую линию посередине.
- Начинайте подпиливать ноготь с обеих сторон. Сначала создайте форму с помощью более грубой пилочки.
- Затем доведите форму ногтя до идеала мелкозернистой пилочкой.
- На кутикулу наносим специальное средство. Оставляем на несколько минут.
- С помощью специальной палочки уберите кутикулы, аккуратно ее сдвигая.
- Бафом аккуратно выровняйте поверхность ногтя.
- Нанесите на ноготки специальное масло и аккуратно его вотрите.