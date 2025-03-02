Трендом 2025 року стане мигдалеподібна форма. При чому, довжина нігтів не має значення, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Потрібно зауважити, що найкраще мигдалеподібна форма виглядає на середніх та довгих нігтях. Завдяки довжині, пальчики з таким манікюром виглядають витонченішими.

Аби зробити мигдалеподібну форму, нігті мають відрости щонайменше на 1 – 2 міліметри. Майстри кажуть, що найкраща довжина для створення такого манікюру – від 5 до 10 міліметрів.

Зверніть увагу! У англомовних джерелах така форма зустрічається під назвою Almond-Form.

Як зробити мигдалеподібну форму самостійно

Щоб зробити нігті мигдалеподібної форми, потрібно мати:

манікюрні ножиці чи кусачки (якщо ви хочете зменшити довжину нігтів);

засіб для видалення кутикули;

спеціальна паличка для відсунення кутикули;

масло для нігтів;

баф;

2 пилочки: середньозерниста та дрібнозерниста.

Як підпиляти нігті, щоб зробити таку форму:

Подумки розділіть ніготь на 2 і проявіть уявну лінію посередині. Починайте підпилювати ніготь з обох боків. Спочатку створіть форму за допомогою грубшої пилочки. Потім доведіть форму нігтя до ідеалу дрібнозернистою пилочкою. На кутикулу наносимо спеціальний засіб. Залишаємо на декілька хвилин.