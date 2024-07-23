Однако есть несколько простых дизайнерских приемов, которые могут быстро сделать темную комнату светлее. Что стоит попробовать, рассказываем далее.

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Выберите светлые цвета для стен

Темные цвета стен только сделают комнату более мрачной – вместо этого выберите более светлый фон.

Выберите цвет стен, который будет отражать свет, а не поглощать его. Краска бежевого, белого, бледно-серого и коричневого – это примеры светлых тонов, которые следует выбирать для темной комнаты,

– говорит дизайнер Ребекка Зоэт.

Добавьте обои

В дополнение к светлым цветам краски, воспользуйтесь преимуществами обоев.

Вы можете добавить текстуру с помощью растений или сделать смелый дизайн с узором. Это особенно умная дизайнерская идея для ванной комнаты, где естественного освещения обычно мало и легче поиграть с более смелым выбором декора,

– делится Ребекка Зоэт.

Светлые стены добавят яркости: смотрите фото

Добавьте акцентное освещение

Не стоит недооценивать силу теплого акцентного освещения, когда речь идет о темных комнатах.

Лампы могут служить прекрасным освещением для чтения или работы за столом, но также могут добавить ощущение уюта,

– объясняет Керри Келли, креативный директор дизайнерской компании.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом. Используйте легкие шторы

Не преуменьшайте то небольшое количество света, которое может попасть в вашу комнату, закрывая окна плотными шторами. Если вам нравится идея тяжелых и плотных штор для уединения или для сохранения тепла в холодные месяцы, подумайте о том, чтобы сделать второй шар из более легкой ткани. Просто добавьте легкий тюль позади имеющихся тяжелых штор. Это сохранит тепло, но даст возможность пропускать свет, пока оно доступно.

Не стоит недооценивать освещение: смотрите фото

Выбирайте более светлую мебель

Тщательно подумайте о материалах, из которых изготовлена мебель, и, где это возможно, выбирайте более светлые цвета.

Выбирайте мебель со светлой обивкой или отделкой из натурального дерева, чтобы сохранить ощущение пространства. Избегайте громоздких или темных предметов, которые могут визуально утяжелять пространство,

– советует дизайнер Нина Лихтенштейн.

Добавьте диммеры

Следующий шаг – усиление освещения в комнате. Устанавливая верхнее освещение, обязательно добавляйте диммеры – устройства, которые позволяют лучше контролировать уровень освещения.

Свет напрямую связано с настроением, особенно в зимние месяцы, но яркий свет 24/7 не улучшит самочувствие,

– добавляет Керри Келли.

Регуляция света создаст дополнительный уют: смотрите фото

Установите зеркала

Зеркала могут прекрасно отражать свет от ламп, верхнего освещения, свечей и тому подобное.

Используйте зеркала стратегически, чтобы осветить темные участки. Разместите их так, чтобы они отражали естественный свет по всей комнате, добавляя глубины и яркости. Этот дизайнерский трюк может создать впечатление, будто в вашем пространстве вдвое больше света,

– отмечает Нина Лихтенштейн.

Добавьте светоотражающие поверхности

Кроме зеркал, существует много других типов поверхностей, отражающих свет, в частности стекло, акрил и глянцевые поверхности. Подумайте об использовании стеклянного журнального столика, акриловых стульев или глянцевых шкафов, чтобы еще больше повысить общую яркость и эстетическую привлекательность комнаты.

Декор также важен: смотрите фото

Добавьте коврик

Если у вас деревянный пол, добавление яркого ковра может действительно изменить тон пространства.

Иногда деревянный пол на самом деле затемняет комнаты, поэтому добавление ковра более светлых тонов может действительно смягчить и сделать комнату ярче,

– считает дизайнер Эрин Бергант Харрод.

Приобретите светлые подушки и пледы

Акценты так же важны, как и некоторые основные элементы комнаты. Добавьте света с помощью акцентных подушек и пледов. Иногда просто новые светлые подушки и одеяла – это все, что нужно, чтобы сделать темное пространство ярче.