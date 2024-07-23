Однак є кілька простих дизайнерських прийомів, які можуть швидко зробити темну кімнату світлішою. Що варто спробувати, розповідаємо далі.

До теми Простір оживе на очах: 9 способів зробити вітальню більш затишною

Виберіть світлі кольори для стін

Темні кольори стін лише зроблять кімнату більш похмурою – натомість оберіть світліший фон.

Виберіть колір стін, який відбиватиме світло, а не поглинатиме його. Фарба бежевого, білого, блідо-сірого та коричневого – це приклади світлих тонів, які слід обирати для темної кімнати,

– каже дизайнерка Ребекка Зоет.

Додайте шпалери

На додаток до світлих кольорів фарби, скористайтеся перевагами шпалер.

Ви можете додати текстуру за допомогою рослин або зробити сміливий дизайн із візерунком. Це особливо розумна дизайнерська ідея для ванної кімнати, де природного освітлення зазвичай мало і легше пограти зі сміливішим вибором декору,

– ділиться Ребекка Зоет.

Світлі стіни додадуть яскравості: дивіться фото

Додайте акцентне освітлення

Не варто недооцінювати силу теплого акцентного освітлення, коли мова йде про темні кімнати.

Лампи можуть служити чудовим освітленням для читання чи роботи за столом, але також можуть додати відчуття затишку,

– пояснює Керрі Келлі, креативна директорка дизайнерської компанії.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Використовуйте легкі штори

Не применшуйте ту невелику кількість світла, яка може потрапити до вашої кімнати, закриваючи вікна щільними шторами. Якщо вам подобається ідея важких та щільних штор для усамітнення або для збереження тепла в холодні місяці, подумайте про те, щоб зробити другий шар з більш легкої тканини. Просто додайте легкий тюль позаду наявних важких штор. Це збереже тепло, але дасть можливість пропускати світло, поки воно доступне.

Не варто недооцінювати освітлення: дивіться фото

Вибирайте світліші меблі

Ретельно подумайте про матеріали, з яких виготовлені меблі, і, де це можливо, вибирайте світліші кольори.

Вибирайте меблі зі світлою оббивкою або обробкою з натурального дерева, щоб зберегти відчуття простору. Уникайте громіздких або темних предметів, які можуть візуально обтяжувати простір,

– радить дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Додайте димери

Наступний крок – посилення освітлення в кімнаті. Встановлюючи верхнє освітлення, обов’язково додавайте димери – пристрої, які дозволяють краще контролювати рівень освітлення.

Світло безпосередньо пов’язане з настроєм, особливо в зимові місяці, але яскраве світло 24/7 не покращить самопочуття,

– додає Керрі Келлі.

Регуляція світла створить додатковий затишок: дивіться фото

Встановіть дзеркала

Дзеркала можуть чудово відбивати світло від ламп, верхнього освітлення, свічок тощо.

Використовуйте дзеркала стратегічно, щоб освітлити темніші ділянки. Розмістіть їх так, щоб вони відбивали природне світло по всій кімнаті, додаючи глибини та яскравості. Цей дизайнерський трюк може створити враження, ніби у вашому просторі вдвічі більше світла,

– зазначає Ніна Ліхтенштейн.

Додайте світловідбивні поверхні

Крім дзеркал, існує багато інших типів поверхонь, що відбивають світло, зокрема скло, акрил і глянцеві поверхні. Подумайте про використання скляного журнального столика, акрилових стільців або глянцевих шаф, щоб ще більше підвищити загальну яскравість і естетичну привабливість кімнати.

Декор також важливий: дивіться фото

Додайте килимок

Якщо у вас дерев’яна підлога, додавання яскравого килима може справді змінити тон простору.

Іноді дерев’яна підлога насправді затемнює кімнати, тому додавання килима більш світлих тонів може справді пом’якшити та зробити кімнату яскравішою,

– вважає дизайнерка Ерін Бергант Харрод.

Придбайте світлі подушки та пледи

Акценти так само важливі, як і деякі основні елементи кімнати. Додайте світла за допомогою акцентних подушок і пледів. Іноді просто нові світлі подушки й ковдри – це усе, що потрібно, щоб зробити темний простір яскравішим.