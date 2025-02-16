Также накрутить волосы можно, благодаря подручным средствам. В частности, носкам, лентам и даже прищепкам, пишет 24 Канал со ссылкой на AfinkaDIY.
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Как сделать кудри, благодаря прищепкам
Чтобы сделать завитки, благодаря этому методу, вам нужны:
- прищепки;
- держатели для волос;
- средства для укладки и фиксации (чтобы прическа держалась дольше).
Как сделать кудри в домашних условиях / Фото Pexels
Как делать:
- для начала вам нужно нанести значительное количество средства для укладки на волосы, например, мусса или пенки;
- далее разделите волосы на 2 – 4 части;
- начинайте накручивать волосы, наматывая прядку на заднюю часть прищепки;
- конец прядки "зажмите" прищепкой;
- после того, как все волосы будут накручены, оставьте их на как минимум несколько часов.
Лайфхак! Чтобы ускорить создание укладки, вы можете просушить волосы с помощью фена.
Видеоинструкция для создания такой укладки:
Обратите внимание! Благодаря этому методу у вас получатся довольно четкие кудри. Чтобы сделать их более "расслабленными", просто слегка расчешите волосы.