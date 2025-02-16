Також накрутити волосся можна, завдяки підручним засобам. Зокрема, шкарпеткам, стрічкам і навіть прищіпкам, пише 24 Канал з посиланням на AfinkaDIY.
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Як зробити кучері, завдяки прищіпкам
Аби зробити завитки, завдяки цьому методу, вам потрібні:
- прищіпки;
- тримачі для волосся;
- засоби для укладки та фіксації (аби зачіска трималась довше).
Як зробити кучері в домашніх умовах / Фото Pexels
Як робити:
- для початку вам потрібно нанести значну кількість засобу для укладки на волосся, наприклад, мусу чи пінки;
- далі розділіть волосся на 2 – 4 частини;
- починайте накручувати волосся, намотуючи прядку на задню частину прищіпки;
- кінець прядки "затисніть" прищіпкою;
- після того, як усе волосся буде накручене, залиште його на щонайменше декілька годин.
Лайфхак! Аби пришвидшити створення укладки, ви можете просушити волосся за допомогою фену.
Відеоінструкція для створення такої укладки:
Зверніть увагу! Завдяки цьому методу у вас вийдуть доволі чіткі кучері. Щоб зробити їх "розслабленішими", просто злегка розчешіть волосся.