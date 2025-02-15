Першочергово дизайн нігтів варто підбирати, орієнтуючись на свій спосіб життя і вподобання, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр в тренді

Мармурові переливи

Візуальна імітація мармуру – це прекрасний варіант для тих, хто надає перевагу ніжному манікюру. Цікаві переливи додають родзинку образу.

Цей манікюр може бути виконаний у будь-яких кольорах.

Bonbon Nails

Цей манікюр можна розглядати годинами. За допомогою декількох кольорів створюється цікавий перелив. В цьому випадку краще обирати рожевий, персиковий, карамельний чи аналогічні відтінки.

Яскравий френч

Звичайний френч – вічна класика. Цієї весни в тренді будуть яскраві варіанти такого виду манікюру. Актуальним стане і поєднання декількох відтінків.

Квіткові мотиви

Квіткові дизайни будуть на піку цієї весни. При чому, як саме виглядатиме малюнок – немає значення.

Квіти можуть бути як мінімалістичні.

Так і дуже яскраві.

Скляні нігті

Мерехтливі нігті просто не можуть не зачаровувати. Особливо гарно виглядатиме цей манікюр у рожевому кольорі.

Зверніть увагу! До цього манікюру можна додати цікаві деталі, наприклад, такі як об'ємна фігура у вигляді бантика.