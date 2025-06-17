Дело в том, что кожа на пятках толще, чем на других частях тела, поэтому она нуждается в особом уходе. Правильный комплекс домашних процедур может вернуть пяточкам гладкость и мягкость, пишет 24 Канал.

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Как улучшить внешний вид пяток в домашних условиях

Чтобы "очистить" пяточки от загрубевшей кожи нужно:

сделать теплую ванночку с содой, ромашкой и морской солью;

погрузить ножки в воду и подержать там 15 – 20 минут;

после того, как ваша кожа будет распарена, очистить пятки пемзой для ног.



Как сделать пятки нежными без салона / Фото Unsplash

Обратите внимание! Не стоит использовать для очищения пяток лезвие. Оно может сильно повредить кожу.

Как ухаживать за пятками в домашних условиях

Если вы будете активно ухаживать за пятками хотя бы 7 – 10 дней используя эти советы, эффект вас удивит. Первоначально нужно очистить кожу с помощью домашнего скраба:

смешайте 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку кофе и 1 столовую ложку оливкового масла;

нанесите эту смесь на пятки и аккуратно помассируйте;

затем смойте водой.



Как сделать педикюр в домашних условиях без специальных средств / Фото Unsplash

Также важно делать специальные ванночки, для этого нужно смешать:

2 столовые ложки соды;

1 чайную ложку морской соли;

несколько капель эфирного масла (например, чайного дерева);

2 литра теплой воды.

Подержите пятки в этой ванночке 15 – 20 минут, затем нанесите увлажняющий крем.

Лайфхак! Аптечный крем с мочевиной поможет увлажнить кожу и сделать пяточки мягче.