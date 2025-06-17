Річ у тім, що шкіра на п'ятах товстіша, ніж на інших частинах тіла, тому вона потребує особливого догляду. Правильний комплекс домашніх процедур може повернути п'яточкам гладкість і м'якість, пише 24 Канал.
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Як покращити зовнішній вигляд п'ят у домашніх умовах
Щоб "очистити" п'яточки від загрубілої шкіри потрібно:
- зробити теплу ванночку з содою, ромашкою та морською сіллю;
- занурити ніжки у воду і потримати там 15 – 20 хвилин;
- після того, як ваша шкіра буде розпарена, очистити п'яти пемзою для ніг.
Як зробити п'ятки ніжними без салону / Фото Unsplash
Зверніть увагу! Не варто використовувати для очищення п'яток лезо. Воно може сильно пошкодити шкіру.
Як доглядати за п'ятками у домашніх умовах
Якщо ви будете активно доглядати за п'ятами хоча б 7 – 10 днів використовуючи ці поради, ефект вас здивує. Першочергово потрібно очистити шкіру за допомогою домашнього скрабу:
- змішайте 1 столову ложку меду, 1 столову ложку кави та 1 столову ложку оливкової олії;
- нанесіть цю суміш на п'яти і акуратно промасажуйте;
- потім змийте водою.
Як зробити педикюр в домашніх умовах без спеціальних засобів / Фото Unsplash
Також важливо робити спеціальні ванночки, для цього потрібно змішати:
- 2 столові ложки соди;
- 1 чайну ложку морської солі;
- декілька крапель ефірної олії (наприклад, чайного дерева);
- 2 літри теплої води.
Потримайте п'яти у цій ванночці 15 – 20 хвилин, потім нанесіть зволожувальний крем.
Лайфхак! Аптечний крем з сечовиною допоможе зволожити шкіру та зробити п'яточки м'якішими.