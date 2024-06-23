Неожиданный лайфхак: Энн Хэтэуэй показала, как сделать пухлые губы с помощью заколки

Актриса Энн Хэтэуэй может удивить любого, когда дело доходит до ее любимого способа создать пухлые губы.

Каким лайфхаком пользуется звезда и как повторить его в домашних условиях, рассказываем далее.

К теме Икона современности: 7 секретов ухода за кожей от Анджелины Джоли

Как сделать пухлые губы по рецепту Энн Хэтэуэй

Звезда имеет собственную хитрость, которая беспроигрышно помогает ей сделать губы в совершенстве пухлыми перед важной фотосессией или красной дорожкой. Этим способом она искренне поделилась в тикток.

Видео начинается с того, что Энн Хэтэуэй делает прическу и замечает, что ее верхняя выглядит немного увядшей. Тогда знаменитость вспоминает о своем проверенном способе.

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto . Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Все, что она делает, чтобы ее губы выглядели немного живее и пухлее, – осторожно постукивает по ним шпилькой.

Как Энн Хэтэуэй делает губы пухлыми: смотрите видео

Я стимулирую свою губу, чтобы восстановить приток крови,

– объяснила она.

Вместе с тем актриса предостерегла, что здесь важно не переусердствовать и не ранить себя.

Это должны быть нежные движения, которые вы не будете делать дольше 30 секунд,

– добавила звезда.

Она попросила не колоть себя, чтобы не пошла кровь. Это должна быть легкая процедура, чтобы оживить губы.