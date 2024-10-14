Самая трендовая стрижка осени – как у Джиджи Хадид: в эту прическу влюблены все

Уже несколько месяцев с модных радаров не сходит суперпопулярная прическа, которую носит Джиджи Хадид. Даже длинноволосая блондинка подстриглась, чтобы носить трендовую стрижку, которая является классикой и номером один этого сезона.

Микробоб до подбородка – самая актуальная прическа 2024 года, пишет Cosmopolitan. Ультракороткий боб уже длительное время носит Джиджи Хадид, а недавно длинные волосы подстригла звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз.

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Стрижка как у Джиджи Хадид – хит сезона

Короткий боб прекрасно смотрится в выпрямленном варианте и в легких кудрях, поэтому укладывать его можно по-разному. В обоих случаях прическа будет иметь актуальный и стильный вид. А еще она красивая и эффектная на разных цветах волос – белом, пшеничном, коричневом или черном.

Микробоб легко и быстро укладывается. Чтобы сделать его идеально гладким, нужен только выпрямитель, а для кудрей понадобится конусная плойка. В обоих случаях не забывайте пользоваться термоспреем, который защищает волосы от повреждения.

Джиджи Хадид часто создает русалочий боб. Эта прическа имеет расслабленные волны, которые придают русалочьего вайба. Чтобы сохранять нежную текстуру локонов, не стоит заправлять пряди за уши, позволяя им спадать мягкими волнами.

Hair-стилисты также определяют прическу пузырьковый боб, который требует объема для создания. Здесь уже требуется мастерство в укладке, чтобы имитировать округлость мыльного пузыря, которая подчеркивает скулы.

Микробоб обрел популярность благодаря тому, что придает своей обладательнице современный вид во вневременном образе. Боб является универсальной стрижкой, поэтому ее можно адаптировать для любой формы лица. Стрижку надо делать регулярно, каждые 6 – 8 недель для того, чтобы микробоб имел острый вид.