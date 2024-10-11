Прически способны корректировать лицо и делать его моложе, пишет Lady 24. Именно поэтому стоит обращать внимание на несколько вариантов, которые являются самыми популярными среди всех стрижек, поскольку именно их чаще всего делают женщины после 40 лет.

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Каре

Это одна из самых популярных стрижек для всех возрастов. Это такая себе классика, которая никогда не выходит из моды. Универсальность каре заключается в том, что подходит для любой длины и структуры. Стилисты советуют женщинам после 40 выбирать удлиненное каре или классическое.

Короткий боб

Боб является одной из самых актуальных стрижек. Она тоже остается всегда в моде и не требует особого ухода, поскольку короткие пряди легко мыть, сушить и укладывать. Чтобы выглядеть моложе, попробуйте сделать окрашивание в теплом тоне.

Челка-шторка

Особенно молодого вида придаст челка-шторка, которая в моде остается уже несколько лет. Она визуально подтягивает лицо, прячет морщины и добавляет образу определенной миловидности.

Помните, что в старшем возрасте рекомендуется осветлять волосы, поскольку оно придает более молодой вид, а вот насыщенного черного окрашивания следует избегать, поскольку оно может подчеркнуть возраст.