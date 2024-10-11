Зачіски здатні коригувати обличчя й робити його молодшим, пише Lady 24. Саме тому варто звертати увагу на кілька варіантів, які є найпопулярнішими серед всіх стрижок, оскільки саме їх найчастіше роблять жінки після 40 років.

Дивіться також У моду вривається вуальне мелірування: як воно виглядає

Каре

Це одна з найпопулярніших стрижок для різного віку. Це така собі класика, яка ніколи не виходить з моди. Універсальність каре полягає в тому, що підходить для будь-якої довжини та структури. Стилісти радять жінкам після 40 обирати подовжене каре або ж класичне.

Короткий боб

Боб є однією з найактуальніших стрижок. Вона теж залишається завжди в моді та не потребує особливого догляду, оскільки короткі пасма легко мити, сушити та укладати. Щоб мати молодший вигляд, спробуйте зробити фарбування в теплому тоні.

Чубчик-шторка

Особливо молодого вигляду додасть чубчик-шторка, який в моді залишається вже кілька років. Він візуально підтягує обличчя, ховає зморшки й додає образу певної миловидності.

Пам'ятайте, що в старшому віці рекомендовано освітлювати волосся, оскільки воно надає молодшого вигляду, а от насиченого чорного фарбування варто уникати, оскільки воно може підкреслити вік.