Мікробоб до підборіддя – найактуальніша зачіска 2024 року, пише Cosmopolitan. Ультракороткий боб вже тривалий час носить Джіджі Хадід, а нещодавно довге волосся підстригла зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз.

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Стрижка як у Джіджі Хадід – хіт сезону

Короткий боб чудово виглядає у випрямленому варіанті та в легких кучерях, тож укладати його можна по-різному. В обох випадках зачіска буде мати актуальний та стильний вигляд. А ще вона красива й ефектна на різних кольорах волосся – білому, пшеничному, коричневому чи чорному.

Мікробоб легко та швидко вкладається. Щоб зробити його ідеально гладким, потрібен лише випрямляч, а для кучерів знадобиться конусна плойка. В обох випадках не забувайте користуватися термоспреєм, який захищає волосся від пошкодження.

Джіджі Хадід часто створює русалковий боб. Ця зачіска має розслаблені хвилі, які надають русалчиного вайбу. Щоб зберігати ніжну текстуру локонів, не варто заправляти пасма за вуха, дозволяючи їм спадати м'якими хвилями.

Hair-стилісти також визначають зачіску бульбашковий боб, який вимагає об’єму для створення. Тут вже потрібна майстерність в укладанні, щоб імітувати округлість мильної бульбашки, яка підкреслює вилиці.

Мікробоб здобув популярність завдяки тому, що надає своїй власниці сучасного вигляду в позачасовому образі. Боб є універсальною стрижкою, тож її можна адаптувати для будь-якої форми обличчя. Стрижку треба робити регулярно, кожних 6 – 8 тижнів для того, щоб мікробоб мав гострий вигляд.