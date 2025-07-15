Ваш макияж будет по-настоящему водостойким: секреты визажистов, которые нужно знать

Летом макияж часто становится проблемным. Тон течет, тени сыплются, все как будто растекается по лицу. Это и неудивительно, ведь именно летом мы много потеем.

Профессиональная визажистка Кэрол Коломбани готова раскрыть секреты, помогающие звездам в жару выглядеть просто невероятно. Благодаря этим знаниям вы сможете иметь безупречный макияж, даже если на улице будет настоящая сауна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Как сделать макияж стойким летом?

Обязательная гидратация

Летом кожа может быть обезвожена. Именно из-за этого макияж "сползает" с лица. Чтобы избежать такого эффекта, нужно выбирать средства с "водянистыми" формулами:

которые имеют в составе гиалуроновую кислоту;

центелу;

или же ниацинамид.



Правила стойкого макияжа летом / Фото Pexels

Увлажнение должно быть многоступенчатым. То есть, важно провести очищение, затем тонизацию, зафиксировать влагу лосьоном, кремом или флюидом.

Не забывайте о SPF

Коломбани советует не забывать о SPF. Важно подобрать правильную формулу этого средства, чтобы кожа не была перегружена.

Забудьте о пудре

Пудра может пересушивать. Лучше всего будут воздействовать на кожу лица:

термальная вода;

флюидный SPF (который наносится поверх макияжа).

В косметичке стоит всегда иметь бумажные салфетки. Ведь ими можно аккуратно "промокнуть" кожу и спасти макияж.



Какие средства помогут спасти макияж летом / Фото Pexels

Используйте водостойкие продукты

К примеру, для макияжа щечек стоит выбирать именно кремовые текстуры. Губы, в свою очередь, необходимо своевременно увлажнять бальзамом.

Я всегда говорю своим клиенткам: лучше иметь пять водостойких средств, которые работают, чем десять, но без шанса дожить до вечера. Летом макияж – это про разумный минимализм,

– говорит визажистка.

Лайфхак! Чтобы цвет на губах держался долго, стоит использовать именно водостойкие карандаши, а не жидкие помады.