Как сохранить прическу во время ветреной погоды: вы всегда будете выглядеть на все 100%

Стильная прическа может превратиться в хаос за считанные минуты из-за ветра. Сохранить красивую укладку, несмотря на погодные условия возможно. Для этого необходимо знать несколько важных секретов.

В частности, во время ветреной погоды волосы нужно укладывать специальным образом. Также важно использовать правильно подобранные средства, пишет 24 Канал.

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Подбирайте правильную прическу

Во время ветреной погоды важно подобрать правильную прическу. Лучше всего подойдут:

низкий пучок;

хвост;

коса;

укладка с мокрым эффектом;

короткая объемная стрижка, к примеру, боб.



Как сделать так, чтобы укладка долго держалась / Фото Pexels

Чтобы прическа держалась лучше, можно использовать различные аксессуары для волос, например, заколки.

Лайфхак! Если вам необходимо "защитить" кудри на некоторое время, сделайте легкий жгут из волос и используйте крабик. Благодаря зажиму, ваша укладка не пострадает.

Используйте средства для фиксации

Хорошо будет держаться прическа, сделанная с помощью таких средств:

спрей сильной фиксации – выбирайте тот, что не склеивает волосы и обеспечивает стойкую укладку;

текстурирующий спрей;

сухой шампунь;

стайлинговый мусс;

гель для волос.



Чем можно зафиксировать прическу / Фото Pexels

Важно также постоянно увлажнять волосы, чтобы они "держали форму". Для этого необходимо регулярно использовать кондиционер и разного рода уходовые средства. К тому же нужно не забывать о термозащите.

Обратите внимание! Уже готовую прическу можно закрепить с помощью лака.