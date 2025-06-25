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Lady Советы для Lady Как сохранить прическу во время ветреной погоды: вы всегда будете выглядеть на все 100%
25 июня, 22:07
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Как сохранить прическу во время ветреной погоды: вы всегда будете выглядеть на все 100%

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Для лучшей фиксации прически можно использовать спрей сильной фиксации, текстуризирующий спрей, стайлинговый мусс или гель для волос.
  • Чтобы укладка держалась долго, необходимо увлажнять волосы.

Стильная прическа может превратиться в хаос за считанные минуты из-за ветра. Сохранить красивую укладку, несмотря на погодные условия возможно. Для этого необходимо знать несколько важных секретов.

В частности, во время ветреной погоды волосы нужно укладывать специальным образом. Также важно использовать правильно подобранные средства, пишет 24 Канал.

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Подбирайте правильную прическу

Во время ветреной погоды важно подобрать правильную прическу. Лучше всего подойдут:

  • низкий пучок;
  • хвост;
  • коса;
  • укладка с мокрым эффектом;
  • короткая объемная стрижка, к примеру, боб.


Как сделать так, чтобы укладка долго держалась / Фото Pexels

Чтобы прическа держалась лучше, можно использовать различные аксессуары для волос, например, заколки.

Лайфхак! Если вам необходимо "защитить" кудри на некоторое время, сделайте легкий жгут из волос и используйте крабик. Благодаря зажиму, ваша укладка не пострадает.

Используйте средства для фиксации

Хорошо будет держаться прическа, сделанная с помощью таких средств:

  • спрей сильной фиксации – выбирайте тот, что не склеивает волосы и обеспечивает стойкую укладку;
  • текстурирующий спрей;
  • сухой шампунь;
  • стайлинговый мусс;
  • гель для волос.


Чем можно зафиксировать прическу / Фото Pexels

Важно также постоянно увлажнять волосы, чтобы они "держали форму". Для этого необходимо регулярно использовать кондиционер и разного рода уходовые средства. К тому же нужно не забывать о термозащите.

Обратите внимание! Уже готовую прическу можно закрепить с помощью лака.