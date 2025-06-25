Як зберегти зачіску під час вітряної погоди: ви завжди виглядатимете на всі 100%

Стильна зачіска може перетворитися на хаос за лічені хвилини через вітер. Зберегти красиву укладку, попри погодні умови можливо. Для цього необхідно знати декілька важливих секретів.

Зокрема, під час вітряної погоди волосся потрібно укладати спеціальним чином. Також важливо використовувати правильно підібрані засоби, пише 24 Канал.

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Підбирайте правильну зачіску

Під час вітряної погоди важливо підібрати правильну зачіску. Найкраще підійдуть:

низький пучок;

хвіст;

коса;

укладка з мокрим ефектом;

коротка об'ємна стрижка, до прикладу, боб.



Як зробити так, аби укладка довго трималася / Фото Pexels

Щоб зачіска трималася краще, можна використовувати різноманітні аксесуари для волосся, наприклад, шпильки.

Лайфхак! Якщо вам необхідно "захистити" кучері на деякий час, зробіть легкий джгут з волосся і використайте крабик. Завдяки затискачу, ваша укладка не постраждає.

Використовуйте засоби для фіксації

Добре триматиметься зачіска, зроблена за допомогою таких засобів:

спрей сильної фіксації – обирайте той, що не склеює волосся і забезпечує стійку укладку;

текстуруючий спрей;

сухий шампунь;

стайлінговий мус;

гель для волосся.



Чим можна зафіксувати зачіску / Фото Pexels

Важливо також постійно зволожувати волосся, аби воно "тримало форму". Для цього необхідно регулярно використовувати кондиціонер та різного роду доглядові засоби. До того ж потрібно не забувати про термозахист.

Зверніть увагу! Уже готову зачіску можна закріпити за допомогою лаку.