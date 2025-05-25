Влітку волосся може стати сухим, тьмяним та навіть "вигоріти". Тобто, втратити свій колір. Уникнути цих наслідків можливо, для цього необхідно лише підібрати правильний догляд, пише 24 Канал.

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Як потрібно доглядати за волоссям у літній період

Захищати від сонця

Волосся дуже вразливе до сонячного випромінювання. Аби його уберегти влітку, потрібно:

використовувати термозахисні засоби з SPF;

носити головні убори.



Які засоби для волосся необхідно використовувати влітку / Фото Pexels

Зверніть увагу! Щоб уберегти волосся, його потрібно зав'язати перед купанням у басейні чи будь-якій водоймі.

Зволожувати волосся

Влітку волосина швидко втрачає вологу. Особливо страждає сухе, фарбоване або пористе волосся. Регулярне зволоження допоможе уникнути пересушування.

Які засоби потрібно використовувати для волосся:

зволожуючі шампуні та бальзами;

живильні маски.

Зауважте! Бальзам та маску потрібно наносити лише на довжину волосся, уникаючи потрапляння на корені.

Зменшити кількість термообробки

Влітку краще відмовитися або максимально обмежити використання фенів, прасок та плойок. Висока температура у поєднанні з сонячним впливом висушує волосся і руйнує його структуру.



Чому небезпечно користуватися феном влітку / Фото Pexels

Важливо! Не забувайте "оновлювати" волосся, підстригаючи кінчики кожні 3– 5 місяців.