Летом волосы могут стать сухими, тусклыми и даже "выгореть". То есть, потерять свой цвет. Избежать этих последствий возможно, для этого необходимо лишь подобрать правильный уход, пишет 24 Канал.

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Как нужно ухаживать за волосами в летний период

Защищать от солнца

Волосы очень уязвимы к солнечному излучению. Чтобы их уберечь летом, нужно:

использовать термозащитные средства с SPF;

носить головные уборы.



Какие средства для волос необходимо использовать летом / Фото Pexels

Обратите внимание! Чтобы уберечь волосы, их нужно завязать перед купанием в бассейне или любом водоеме.

Увлажнять волосы

Летом волос быстро теряет влагу. Особенно страдают сухие, окрашенные или пористые волосы. Регулярное увлажнение поможет избежать пересушивания.

Какие средства нужно использовать для волос:

увлажняющие шампуни и бальзамы;

питательные маски.

Заметьте! Бальзам и маску нужно наносить только на длину волос, избегая попадания на корни.

Уменьшить количество термообработки

Летом лучше отказаться или максимально ограничить использование фенов, утюжков, плоек. Высокая температура в сочетании с солнечным воздействием высушивает волосы и разрушает их структуру.



Почему опасно пользоваться феном летом / Фото Pexels

Важно! Не забывайте "обновлять" волосы, подстригая кончики каждые 3– 5 месяцев.