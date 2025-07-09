Идеальный блонд без желтизны – мечта каждой девушки, однако даже натуральные блондинки сталкиваются с тем, что прическа начинает тускнеть, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Часто желтый оттенок появляется из-за нескольких ошибок, которые надо устранить, чтобы восстановить красивый цвет.

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Горячая вода во время мытья

Волосы нельзя мыть горячей водой, потому что она разрушает защитный слой прядей и вымывает натуральный пигмент. Теплая или прохладная вода является щадящей к волосам и сохраняет влагу и блеск. Кроме того, не стоит очень часто мыть волосы, потому что шампунь с водой смывают весь себум, поэтому они начнут становиться сухими.

Стилисты рекомендуют раз в неделю ополаскивать волосы яблочным уксусом, разведенным с водой в пропорции 1:3.

Неправильный шампунь и кондиционер

Быстро вымывают краску и высушивают волосы средства с сульфатами и агрессивными химикатами. Блондинкам рекомендуется выбирать шампуни без сульфатов, чтобы избежать сухости волос.



Выбирайте для блонда правильные средства / Фото Pexels

Недостаток увлажнения

Блонд нуждается в регулярном увлажнении, поэтому обязательно нужно использовать маски и сыворотки, иначе они станут ломкими и пушистыми. Добавляйте в уход средства с керамидами, маслами и протеинами.

Постоянное использование горячих инструментов

Ни для кого уже не новость, что выпрямитель, плойка или фен, способны сильно травмировать волосы. Постарайтесь по возможности их избегать, а если без них в определенный момент не обойтись, тогда воспользуйтесь термозащитой.

Игнорирование фиолетовых шампуней

Используйте фиолетовые шампуни, которые нейтрализуют нежелательный тон. Парикмахеры его советуют всем, кто осветлил волосы в блонд.

Эти простые правила уберегут состояние волос, улучшат его вид и избавят от желтого тона.

К слову! Стилисты рекомендуют естественные оттенки волос на лето, которые не требуют частого посещения салонов. Как выглядят модные цвета на лето – читайте в нашем материале.