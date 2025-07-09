Ідеальний блонд без жовтизни – мрія кожної дівчини, однак навіть натуральні білявки стикаються з тим, що зачіска починає тьмянішати, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Часто жовтий відтінок з’являється через кілька помилок, які треба усунути, щоб відновити гарний колір.

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Гаряча вода під час миття

Волосся не можна мити гарячою водою, бо вона руйнує захисний шар пасем та вимиває натуральний пігмент. Тепла чи прохолодна вода є щадною до волосся й зберігає вологу та блиск. Окрім того, не варто дуже часто мити волосся, бо шампунь з водою змивають увесь себум, тому воно почне ставати сухим.

Стилісти рекомендують раз на тиждень ополіскувати волосся яблучним оцтом, розведеним з водою у пропорції 1:3.

Неправильний шампунь та кондиціонер

Швидко вимивають фарбу та висушують волосся засоби з сульфатами та агресивними хімікатами. Блондинкам рекомендовано обирати шампуні без сульфатів, щоб уникнути сухості волосся.



Обирайте для блонду правильні засоби / Фото Pexels

Нестача зволоження

Блонд потребує регулярного зволоження, тому обов’язково потрібно використовувати маски та сироватки, інакше воно стане ламким та пухнастим. Додавайте в догляд засоби з керамідами, оліями та протеїнами.

Постійне використання гарячих інструментів

Ні для кого вже не є новиною, що випрямляч, плойка чи фен, здатні сильно травмувати волосся. Постарайтеся за можливості їх уникати, а якщо без них в певний момент не обійтися, тоді скористайтеся термозахистом.

Ігнорування фіолетових шампунів

Використовуйте фіолетові шампуні, які нейтралізовують небажаний тон. Перукарі його радять всім, хто висвітлив волосся у блонд.

Ці прості правила вбережуть стан волосся, покращать його вигляд та позбавлять від жовтого тону.

До слова! Стилісти рекомендують природні відтінки волосся на літо, які не потребують частого відвідування салонів. Як виглядають модні кольори на літо – читайте в нашому матеріалі.