Вся суть, как ни странно, в наволочке. Казалось бы, это такая банальная вещь, однако, именно она сильно влияет на состояние кожи, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая наволочка помогает избавиться от прыщей

Самые красивые женщины мира, такие как Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Синди Кроуфорд и Виктория Бекхэм уже давно пользуются именно шелковой наволочкой. Этот материал оказывает положительное влияние не только на кожу, а и волосы, ведь он предотвращает потерю влаги.

В чем еще преимущества шелковой наволочки:

гипоаллергенность;

подходит даже для чувствительной кожи;

регулирование температуры тела;

не создает "морщины сна", ведь не сминается так сильно как обычная наволочка.

Какая постель помогает улучшить состояние кожи

Не менее важно для улучшения состояния кожи и своевременно очищать постель. Несмотря на то, что она может казаться чистой, там накапливается много пыли, остатков косметических средств, мертвых клеток кожи.

Как часто нужно стирать постель:

раз в неделю при температуре не ниже 60°C, если вы спите одетым;

дважды или трижды в неделю – если спите без одежды или много потеете.

А вот наволочку стоит менять каждые 2 дня. Особенно летом.

Чтобы "хорошеть во время сна" нужно: