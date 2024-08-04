Как удачно скрыть темные круги с помощью новой техники макияжа с использованием бронзера, рассказываем далее.

К теме Не только для особых случаев: блогер показала, как француженки носят красную помаду

Как скрыть темные круги под глазами

Бьюти-блогеры в тикток активно испытывают новую технику в макияже, что помогает скрыть синяки под глазами. Они рекомендуют вместо консилера маскировать темные круги кремовым бронзером.

Так, одна из инфлюенсерок, которая показала этот способ на себе и сравнила эффект двух средств, говорит, что консилер слишком светлый и может наоборот усилить проблему и подчеркнуть морщины, в то время, как бронзер имеет довольно ощутимый теплый подтон, что и помогает откорректировать вид кожи под глазами.

Как скрыть темные круги бронзером: смотрите видео

Все, чтобы нужно с ним сделать, это распределить средство на веки и под глаза и растушевать. Чтобы эффект получился как можно лучшим, также стоит добавить несколько капель консилера, но не самого светлого оттенка, а более приближенного к тону кожи.

Таким образом получится максимально естественное покрытие, которое позволит скрыть синяки под глазами, но в то же время будет выглядеть натурально и не подчеркнет недостатки.