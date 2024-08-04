Як вдало приховати темні кола за допомогою нової техніки макіяжу з використанням бронзера, розповідаємо далі.

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Як приховати темні кола під очима

Б’юті-блогери у тікток активно випробовують нову техніку в макіяжі, що допомагає приховати синці під очима. Вони рекомендують замість консилера маскувати темні кола кремовим бронзером.

Так, одна з інфлюенсерок, яка показала цей спосіб на собі та порівняла ефект двох засобів, каже, що консилер є занадто світлим та може навпаки посилити проблему та підкреслити зморшки, у той час, як бронзер має доволі відчутний теплий підтон, що й допомагає відкоригувати вигляд шкіри під очима.

Як приховати темні кола бронзером: дивіться відео

Усе, щоб потрібно з ним зробити, це розподілити засіб на повіки та під очі й розтушувати. Аби ефект вийшов якомога кращим, також варто додати кілька крапель консилера, але не найсвітлішого відтінку, а більш наближеного до тону шкіри.

Таким чином вийде максимально природне покриття, яке дозволить приховати синці під очима, але в той самий час виглядатиме натурально та не підкреслить недоліки.