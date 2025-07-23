Этой привычкой является чтение. Чтобы превратить этот процесс в антистресс, нужно учитывать некоторые нюансы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Как легко избавиться от стресса?
Оказывается, дабы быстро избавиться от стресса, нужно потратить всего 6 минут на чтение определенных книг. Именно такого времени будет достаточно, чтобы тело вышло "из режима тревоги".
Как легко избавиться от стресса после работы / Фото Pexels
В чем польза чтения:
- замедляется сердцебиение;
- расслабляются мышцы;
- снимается напряжение;
- "омолаживается" мозг.
Интересно! Йельская школа общественного здоровья доказала, что люди, которые читают хотя бы 3,5 часа в неделю имеют на 17% меньший риск преждевременной смерти.
Нужно понимать, что чтение помогает повысить уровень эмоционального интеллекта. Ведь читатель "проживает" истории, написанные на бумаге.
Как снизить тревожность / Фото Pexels
Чтобы процесс снятия стресса происходил быстрее, необходимо выбирать правильные книги. К таким относятся:
- подборки стихов;
- легкие романы;
- разного рода эссе;
- вдохновляющие биографии.
Обратите внимание! Психологи советуют избегать литературы, которая может повысить уровень стресса. Речь, в частности, о триллерах, детективах.