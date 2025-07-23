Этой привычкой является чтение. Чтобы превратить этот процесс в антистресс, нужно учитывать некоторые нюансы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как легко избавиться от стресса?

Оказывается, дабы быстро избавиться от стресса, нужно потратить всего 6 минут на чтение определенных книг. Именно такого времени будет достаточно, чтобы тело вышло "из режима тревоги".

Как легко избавиться от стресса после работы / Фото Pexels

В чем польза чтения:

замедляется сердцебиение;

расслабляются мышцы;

снимается напряжение;

"омолаживается" мозг.

Интересно! Йельская школа общественного здоровья доказала, что люди, которые читают хотя бы 3,5 часа в неделю имеют на 17% меньший риск преждевременной смерти.

Нужно понимать, что чтение помогает повысить уровень эмоционального интеллекта. Ведь читатель "проживает" истории, написанные на бумаге.

Как снизить тревожность / Фото Pexels

Чтобы процесс снятия стресса происходил быстрее, необходимо выбирать правильные книги. К таким относятся:

подборки стихов;

легкие романы;

разного рода эссе;

вдохновляющие биографии.

Обратите внимание! Психологи советуют избегать литературы, которая может повысить уровень стресса. Речь, в частности, о триллерах, детективах.