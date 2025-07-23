Цією звичкою є читання. Щоб перетворити цей процес на антистрес, потрібно враховувати деякі нюанси, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Як легко позбутися стресу?
Виявляється, аби швидко позбутися стресу, потрібно витратити усього 6 хвилин на читання певних книг. Саме такого часу буде достатньо, щоб тіло вийшло "з режиму тривоги".
Як легко позбутися стресу після роботи / Фото Pexels
У чому користь читання:
- сповільнюється серцебиття;
- розслабляються м'язи;
- знімається напруга;
- "омолоджується" мозок.
Цікаво! Єльська школа громадського здоров'я довела, що люди, які читають хоча б 3,5 години на тиждень мають на 17% менший ризик передчасної смерті.
Потрібно розуміти, що читання допомагає підвищити рівень емоційного інтелекту. Адже читач "проживає" історії, написані на папері.
Як знизити тривожність / Фото Pexels
Щоб процес зняття стресу відбувався швидше, необхідно обирати правильні книги. До таких належать:
- добірки поезій;
- легкі романи;
- різного роду есе;
- надихаючі біографії.
Зверніть увагу! Психологи радять уникати літератури, що може підвищити рівень стресу. Йдеться, зокрема, про трилери, детективи.