5 beauty-секретов Кейт Мосс, которые стоит добавить в свою ежедневную рутину

Известная модель Кейт Мосс, несмотря на свой возраст, продолжает поражать фанатов своим внешним видом. В частности, в прошлом году она вышла на подиум в образе ангела Victoria's Secret.

Секреты Кейт Мосс можно легко внедрить в свою ежедневную рутину, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Как ухаживает за собой Кейт Мосс

Уход за лицом

Кейт Мосс использует старые и проверенные методы, чтобы снять припухлость с лица:

супермодель делает ванночку со льдом и огурцами и опускает в нее лицо;

чтобы быстро проснуться и увлажнить кожу вокруг глаз, Кейт использует кусочки свежего огурца.



Как уберечь кожу от старения / Фото Pexels

Уход за телом

Кейт Мосс советует использовать SPF и меньше находиться на солнце. Также она постоянно увлажняет кожу с помощью насыщенных кремов.

Кейт Мосс Супермодель Раньше я была фанатом загара и обожала жариться на солнце. Шарлотта Тилбери всегда рекомендовала мне как можно меньше бывать на солнце. Я игнорировала ее советы, но с годами все меняется – теперь я больше не загораю и пользуюсь защитным кремом с SPF 50.

Обратите внимание! Кейт Мосс назвала своими любимыми кремами для тела Crème de la Mer и Kiehl`s Crème de Corps

Секреты макияжа

Чтобы ресницы казались длиннее, Кейт Мосс использует щипцы для завивки. Только потом звезда советует краситься.



Как сделать ресницы длиннее / Фото Pexels

Супермодель также осторожно снимает макияж с лица. Она советует не тянуть кожу и проводить очищение более деликатно.

Уход за волосами

Для того чтобы ее волосы всегда были красивыми, Кейт наносит на всю длину аргановое масло сразу после мытья. Только после этого супермодель делает укладку.



Как улучшить свое самочувствие / Фото Pexels

Поддержка фигуры

Кейт советует высыпаться, заниматься спортом и уменьшить потребление соли. Своим секретом хорошего самочувствия супермодель называет соковое очищение.

Я люблю свежий сок. По меньшей мере трижды в год в течение недели я делаю соковое очищение. Мне это нравится. Чувствую себя прекрасно. И потом у меня столько энергии,

– замечает Кейт.

Заметьте! Своим любимым перекусом Кейт называет миндаль. Этот орех не только вкусный, а еще и очень полезный для женского здоровья.