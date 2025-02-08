5 beauty-секретів Кейт Мосс, які варто додати в свою щоденну рутину

Відома модель Кейт Мосс, попри свій вік, продовжує вражати фанатів своїм зовнішнім виглядом. Зокрема, торік вона вийшла на подіум в образі янгола Victoria's Secret.

Секрети Кейт Мосс можна легко впровадити у свою щоденну рутину, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Як доглядає за собою Кейт Мосс

Догляд за обличчям

Кейт Мосс використовує старі і перевірені методи, аби зняти припухлість з обличчя:

супермодель робить ванночку з льодом та огірками і опускає в неї обличчя;

аби швидко прокинутись і зволожити шкіру навколо очей, Кейт використовує шматочки свіжого огірка.



Як уберегти шкіру від старіння / Фото Pexels

Догляд за тілом

Кейт Мосс радить використовувати SPF і менше перебувати на сонці. Також вона постійно зволожує шкіру за допомогою насичених кремів.

Кейт Мосс Супермодель Раніше я була фанатом засмаги та обожнювала смажитися на сонці. Шарлотта Тілбері завжди рекомендувала мені якомога менше бувати на сонці. Я ігнорувала її поради, але з роками все змінюється – тепер я більше не засмагаю та користуюся захисним кремом з SPF 50.

Зверніть увагу! Кейт Мосс назвала своїми улюбленими кремами для тіла Crème de la Mer та Kiehl`s Crème de Corps

Секрети макіяжу

Аби вії здавалися довшими, Кейт Мосс використовує щипці для завивки. Лише потім зірка радить фарбуватися.



Як зробити вії довшими / Фото Pexels

Супермодель також обережно знімає макіяж з обличчя. Вона радить не тягнути шкіру і проводити очищення більш делікатно.

Догляд за волоссям

Для того, аби її волосся завжди було гарним, Кейт наносить на всю довжину арганову олію одразу після миття. Лише після цього супермодель робить укладку.



Як покращити своє самопочуття / Фото Pexels

Підтримка фігури

Кейт радить висипатися, займатися спортом та зменшити споживання солі. Своїм секретом хорошого самопочуття супермодель називає сокове очищення.

Я люблю свіжий сік. Щонайменше тричі на рік протягом тижня я роблю сокове очищення. Мені це подобається. Відчуваю себе чудово. І потім у мене стільки енергії,

– зауважує Кейт.

Зауважте! Своїм улюбленим перекусом Кейт називає мигдаль. Цей горіх не тільки смачний, а ще й дуже корисний для жіночого здоров'я.